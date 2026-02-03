Un informe revela que la tarifa energética es ya la variable más determinante para el ahorro, incluso más que el tipo de calefacción

El tren de nieve y borrascas que está atravesando España de norte a sur ha provocado una disminución de las temperaturas que también se nota en el interior de los hogares. El frío nos obliga a poner (más) la calefacción y esto puede suponer un notable incremento en las facturas del gas y de la luz, según la modalidad y la tarifa energética de cada vivienda. De hecho, éste último aspecto ha sido profundamente analizado por el comparador de precios 'Hello Watt', cuyos informes determinan que "la tarifa energética es ya la variable más determinante para el ahorro, llegando a tener más peso en la factura final que la propia tecnología de la calefacción".

El análisis plantea cuánto cuesta calentar un apartamento de 80 m² en tres perfiles climáticos representativos del país: zonas frías (Burgos), zonas de interior con volatilidad máxima (Madrid) y zonas costeras con temperaturas más suaves (Barcelona). El caso de Madrid es el más alarmante debido a los cambios climáticos. Para un hogar medio con caldera de gas con una tarifa competitiva, el coste mensual es de 55,10 €. Con una tarifa desactualizada o cara, el coste se dispara más de 120 %, suponiendo 67 € extra al mes.

Esto lleva a una paradoja: un usuario con una caldera de gas eficiente pero una "mala tarifa" acabará pagando más de 120 € al mes, superando el coste de la luz con sistemas eléctricos como la aerotermia (67,26 €) o el aire acondicionado (61,56 €). "Muchos consumidores creen que están protegidos por tener una caldera nueva o una bomba de calor, pero si la tarifa no acompaña, el ahorro se evapora", explica Danny Salazar, Director General de Hello Watt.

"Cambiar de tarifa implica más ahorro y es gratis"

"Obsesionarse con cambiar el sistema de calefacción sin revisar antes las tarifas de luz y gas suele ser una inversión ineficiente, ya que el gasto seguirá aumentando por las condiciones del contrato. En muchos casos, cambiar de tarifa implica más ahorro y es gratis", concluye. El informe también subraya que los hogares que siguen utilizando radiadores eléctricos, la alternativa más costosa, pueden llegar a pagar hasta 435 €/mes en ciudades frías como Burgos, lo que hace imprescindible una revisión de la tarifa eléctrica.

La compañía recuerda que "España continúa siendo uno de los países de la UE con mayor pobreza energética". Según el estudio “Inability to keep home adequately warm” de Eurostat (Incapacidad para mantener la vivienda adecuadamente caliente) el 17 % de los hogares (8,5 millones de personas), tiene dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En un contexto marcado por la volatilidad de los precios de la energía y la falta de información clara para los consumidores, muchas personas desconocen si el sistema de calefacción que utilizan, la potencia contratada o la tarifa energética son realmente las más adecuadas.

Por ello, esta empresa apunta que, aunque el gas presenta presenta los costes más bajos, esto se debe en gran medida a los precios actuales de la Tarifa de Último Recurso (TUR), recomendada por la OCU, y que el escenario de ahorro podría cambiar drásticamente en las próximas revisiones trimestrales realizadas por el Gobierno.