“No olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno”, señala la DGT, alertando de la situación en la zona

Caos en las carreteras andaluzas: cortan la AP-4 sentido Cádiz por la caída de árboles en la calzada

Compartir







El temporal provocado por la borrasca Leonardo ha provocado que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya anunciado en Granada el corte de la A-92 entre Albolote y Lopera por la nieve que ha cubierto de blanco la zona a la altura del Puerto de la Mora, cerrado ante la situación, que ha obligado también a activar el aviso negro por nevadas desde el kilómetro 241.

“No olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno”, señala la DGT en su aviso, en el que insta a “dejar libre el carril izquierdo para la limpieza de la vía”.

Vehículos atrapados y largos atascos por la nieve

Como consecuencia de las intensas nevadas caídas en esos puntos, las autoridades están respondiendo a múltiples incidencias, con largos atascos y retenciones, así como algunos vehículos que se han quedado atrapados sin poder avanzar ante la peligrosidad y el riesgo implícito.

PUEDE INTERESARTE Cortada durante horas la autovía PO-11 que une Marín y Pontevedra al inundarse por el temporal

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según recoge el medio Ideal, en puntos de Huétor Santillán han sido varios los vehículos que se han topado con esa situación, atascados sin posible avance, mientras los servicios de quitanieves tratan de combatir las condiciones de la vía y permitir el paso.

Ante éste escenario, se han habilitado desvíos alternativos por la A-308, a la altura de Darro, así como por la A-44, antes de llegar a Albolote.

Por su parte, en la A-395, carretera de Sierra Nevada, también es obligatorio el uso de cadenas desde el kilómetro 11, a la altura de Picos Genil, y hasta el 32, en Pradollano. Desde ese punto, la carretera está cortada, con el paso restringido para vehículos pesados y autobuses.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De igual modo, en la A-4030, en Güejar Sierra, también es obligatorio el uso de cadenas.

España, azotada por una sucesión de borrascas

La situación se produce en el contexto de una sucesión de borrascas atlánticas que van a sacudir a la península “a lo largo de la semana”, dejando “importantes acumulaciones de precipitaciones, rachas de viento fuertes o muy fuertes y temporal en los litorales de la península ibérica y Baleares”, al como ha advertido la AEMET.

Al respecto, desde el organismo público han advertido de que el miércoles “se esperan acumulaciones excepcionales de lluvia en Andalucía”, además de en Ceuta, así como “nevadas en cotas bajas en el norte de la península”.

“Entre el jueves y el domingo seguirán acumulando grandes cantidades de lluvia en el oeste y sur peninsular”, advierten, dando cuenta de que las precipitaciones nos van a acompañar toda la semana.