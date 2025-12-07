El abrigo calefactable, última moda para combatir el frío polar: "La verdad es que da buen resultado"

Los abrigos calefactables, con una batería incorporada en el bolsillo, pueden alcanzar hasta 55 grados centígrados

Consejos para afrontar las alertas de frío polar: cómo prepararse ante las nevadas y los episodios invernales

Ahora que se acerca oficialmente el invierno (puesto que el meteorológico lo tenemos con nosotros desde el 1 de diciembre), muchas personas ya piensan en cómo prepararse para las temperaturas tan bajas que nos esperan durante los próximos meses. Informa en el video Ana Martín.

El frío extremo afecta al cuerpo humano, a veces, de manera drástica. Para combatir las condiciones climatológicas tan adversas, existe un objeto textil que va ganando adeptos entre la población. Hablamos del abrigo calefactable.

Jorge Ferrer, cuponero, tiene su puesto en una de las esquinas más frías de Granada y ha tenido que recurrir a la tecnología para no congelarse. Nieves Franco nos muestra tan apreciada prenda y explica que "lleva una batería acoplada en el bolsillo" con un USB.

Dicha ropa puede alcanzar hasta 55 grados centígrados. "Da buen resultado", añade Franco. También hay calcetines, guantes o bufandas. Aunque no falta quien duda de su practicidad debido al peso incorporado, otros lo consideran "maravilloso" para esta época.

Un tejido que se caliente con el sol

Esto nos recuerda a que hace unos meses conocimos un nuevo tipo de tela desarrollada por investigadores de la Universidad de Waterloo, en Ontario (Canadá), que puede calentarse cuando se expone al sol gracias a innovadoras nanopartículas incrustadas en las fibras.

La ropa calefactable convencional depende de elementos calefactores de metal o cerámica para calentarse y de una fuente de alimentación externa, lo que bien es cierto que puede suponer riesgos de seguridad para los usuarios.

Esta nueva tela incorpora nanopartículas de polímero conductor que pueden calentarse hasta 30°C cuando se exponen a la luz solar durante diez minutos. El diseño no requiere alimentación externa y también puede cambiar de color para controlar visualmente las fluctuaciones de temperatura.

La fibra se crea mediante un proceso de hilado húmedo escalable, que combina nanopartículas de polianilina y polidopamina para mejorar la absorción de la luz y la conversión fototérmica.

El poliuretano termoplástico actúa como matriz de hilado, mientras que los tintes termocrómicos permiten la función de cambio de color reversible. La fibra resultante se puede tejer en tela para aplicaciones portátiles.

Además de su capacidad de cambio de temperatura, el nuevo tejido de los investigadores de Waterloo puede estirarse hasta cinco veces su forma original y soportar hasta dos docenas de lavados manteniendo su función y apariencia.

Su capacidad reversible de cambio de color proporciona una función de control de temperatura incorporada para garantizar la seguridad y la comodidad del cliente.