Los responsables de seguridad del Ministerio trabajan para descartar el ciberataque, aunque, de momento, no hay indicios de 'hackeo'

El Ministerio de Hacienda está investigando un posible ciberataque a sus bases de datos, lo que habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos.

De momento, Hacienda ha asegurado que no hay ningún indicio de que el 'hackeo' se haya producido, aunque los responsables de seguridad del Ministerio siguen trabajando para descartarlo, según han confirmado fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero a Europa Press.

'HaciendaSec' es quien afirma haber atacado al Ministerio de Hacienda

La firma de ciberseguridad Hackmanac ha alertado a través de la red social 'X' sobre un posible ciberataque al Ministerio de Hacienda, que habría comprometido los datos personales, bancarios y fiscales de aproximadamente 47,3 millones de ciudadanos.

Según Hackmanac, las amenazas provienen de 'HaciendaSec', que es quien afirma haber atacado al Ministerio de Hacienda. Supuestamente, los atacantes están ofreciendo a la venta una base de datos actualizada que abarca 47,3 millones de ciudadanos, incluidos números DNI/NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios e información financiera relacionada con impuestos.