Cómo actuar si tu banco te cierra la cuenta sin previo aviso

Tu banco no puede cancelar tu cuenta arbitrariamente, salvo contadas excepciones

Encontrarte de repente con tu cuenta bancaria cerrada puede ser un golpe inesperado, con una dosis extra de recibos devueltos, domiciliaciones bloqueadas o incluso problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. Aunque parezca chocante, tu banco no puede cancelar tu cuenta arbitrariamente, al menos no sin cumplir ciertas condiciones legales. La clave está en saber qué puede hacer un banco en España y qué pasos puedes dar si esto ocurre.

¿Puede un banco cerrar tu cuenta sin avisarte?

En España, la normativa bancaria establece reglas claras sobre cuándo y cómo una entidad puede cancelar una cuenta. Según el Banco de España, el banco solo puede cancelar una cuenta si así lo contempla el contrato firmado con el cliente, y en ese caso debe avisar al titular con al menos dos meses de antelación. Por tanto, un cierre “sorpresa” sin aviso previo no se ajusta a la normativa general, salvo casos muy excepcionales.

Este aviso previo no es un detalle menor, ya que ofrece un valioso margen de tiempo que permite a las personas trasladar recibos, cambiar domiciliaciones y reorganizar su vida financiera antes de perder el acceso total a su cuenta.

No obstante, existen casos en los que una entidad puede bloquear o cerrar una cuenta de forma inmediata o sin notificación previa:

Cuando hay sospechas fundadas de actividades ilícitas o fraude

Si detecta movimientos inusuales que pueden estar relacionados co n blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

o financiación del terrorismo Si el titular no ha entregado documentación que exige la normativa de prevención de blanqueo

Primer paso: no entres en pánico, revisa lo sucedido

Si de pronto descubres que tu cuenta ha sido cerrada o bloqueada sin que te llegara un aviso claro, lo primero es consultar tu banca electrónica o mensajes del banco para comprobar si recibiste una comunicación oficial posterior al cierre, dado que las entidades suelen enviar notificaciones a través de la app, correo o postal después del cierre legal.

Luego, pide una explicación formal por escrito a tu banco. Si tu cuenta fue tildada de “inactiva” por falta de uso o movimientos, recuerda que esa no es una causa automática de cierre sin aviso en España. Las cuentas no usadas durante largos períodos pueden considerarse inactivas, pero el banco no puede cerrarlas sin notificación salvo circunstancias excepcionales.

Segundo paso: recopila pruebas y reclama

Si crees que el cierre fue injustificado o no se respetó el plazo de aviso, puedes reclamar formalmente al banco, ya sea por escrito, correo certificado o por el canal oficial de reclamaciones de la banca, pidiendo:

Copia del contrato y condiciones en las que se basaron para cerrar tu cuenta.

Registro de comunicaciones enviadas al cliente antes del cierre.

Detalles legales que justifican la acción que tomaron.

Si la respuesta no te satisface o no llega en un plazo razonable, puedes elevar la queja ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que actúa como intermediario no judicial para conflictos entre bancos y clientes.

Tercer paso: protege tus intereses económicos

Lo que debes hacer para no quedarte ‘a dos velas’, es continuar sin esperar a la resolución. Para ello, comienza abriendo otra cuenta en un banco alternativo cuanto antes, especialmente si dependías de esa cuenta para pagar gastos básicos. Una vez hecho esto, actualiza domiciliaciones (recibos, nómina, tarjetas, suscripciones) para que no queden atrapadas en una cuenta que ya no existe. Finalmente, quedaría revisar si el banco te debe devolver algún saldo positivo que quedara en la cuenta antes del cierre.

Si el cierre se derivó de una falta de documentación, de actividad sospechosa o de cumplimiento legal, coopera presentando lo que te pidan, ya que en muchos casos recuperar el acceso a la cuenta o evitar futuros problemas depende de ello.

Y si el cierre provocó daños demostrables, como recibos devueltos, comisiones, pagos retrasados o cargos adicionales, puedes reclamar indemnización por daños y perjuicios. Esto puede hacerse a través de la reclamación interna en el banco y, si no prospera, ante el Banco de España o incluso ante los tribunales civiles con asesoría legal especializada.