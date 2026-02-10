Redacción Uppers 10 FEB 2026 - 20:00h.

Una abogada explica las diferentes maneras de afrontar el pago de impuesto de sucesiones en caso de no tener dinero

¿Hay que pagar el impuesto de sucesiones para cobrar el seguro de vida?

Compartir







Al fallecer una persona sus herederos suelen recibir los bienes o el dinero que haya dejado para ellos. Sin embargo, antes tienen que pagar el impuesto de sucesiones en un plazo máximo de seis meses desde que se produce el fallecimiento de esa persona.

Pero ¿qué pasa si no puedes asumir ese gasto? No tienes por qué perder la herencia. Mucha gente suele renunciar a ella pensando que la única forma de hacerse con ella es reuniendo ese dinero en el plazo establecido. Laura Lobo, abogada de familias y herencias ha aclarado cómo se puede hacer frente a este impuesto si la situación económica de los herederos no es del todo favorable.

PUEDE INTERESARTE Impuesto de Donaciones y Sucesiones: así queda por Comunidad Autónoma en 2025

“A mucha gente le preocupa el hecho de no tener liquidez para pagar el impuesto de sucesiones y entienden que si eso ocurre deben renunciar a la herencia, es decir, no podrán recibir nada porque no pueden pagar ese impuesto”, comienza diciendo en uno de sus vídeos donde explica las cuestiones más frecuentes que suele tratar entre sus clientes y entre todos sus seguidores en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Los casos en los que Hacienda 'perdona' a los herederos pagar el impuesto de sucesiones

Las mejores opciones para afrontar el pago

Fraccionar el pago de este impuesto en un mayor plazo de seis meses puede ser una opción muy válida: “Pero la realidad es que no es así. Existen muchas opciones para pagar el impuesto. Es posible desde pedir una prórroga, un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda. También es posible obtener financiación externa, es decir, solicitar un crédito o una hipoteca sobre bienes propios”. ¿Y qué pasa si no puedo pagar ese dinero ni con un aplazamiento o un crédito?

“Es posible también pagar el impuesto de sucesiones con el dinero de la cuenta del fallecido e incluso es posible vender o hipotecar bienes de la herencia para pagar este impuesto. Por tanto, la realidad es que es muy extraño que alguien tenga que renunciar a una herencia porque no pueda pagarlo, sobre todo si se está heredando de parientes cercanos. Cuando son familiares más lejanos el impuesto sube y puede ser más complicado”. La solución puede encontrarse muchas veces dentro de la propia herencia, eso sí, la cantidad que recibiríamos después o los bienes, serían mucho menos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La abogada dice que ante un caso de este tipo la mejor opción es buscar asesoramiento por parte de un profesional. Lo mejor sería que nos expliquen cuál es la mejor opción para nosotros dependiendo del tipo de relación familiar, la herencia que vayamos a recibir y la cantidad del impuesto que tengamos que pagar para recibirlo.