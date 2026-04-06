La campaña de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio

Hacienda advierte: un mismo fallo se repite cada año en la declaración de la renta de miles de contribuyentes

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Cada año la campaña de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) se convierte en una cita inevitable, pero no por ello tiene que ser un dolor de cabeza. En esta ocasión arranca el 8 de abril y finaliza el 30 de junio. Tras décadas cumpliendo con Hacienda, uno aprende que la clave no es solo presentar el borrador a tiempo, sino saber dónde mirar para que no se nos escape ni un euro de ahorro legítimo.

Este año, el panorama ha cambiado ligeramente. Hay nuevos incentivos para quienes apuestan por la sostenibilidad en casa, ajustes en los alquileres si tiene alguna propiedad y reglas más claras para esos pequeños ingresos extra que ahora se mueven por internet. Ya sea porque estás pensando en tu jubilación, en echar una mano a los hijos o simplemente en mantener tus cuentas en orden, en las siguientes líneas repasamos las novedades que realmente impactan en su bolsillo.

Deducción para rentas bajas

Uno de los cambios más destacados es la creación de una deducción de hasta 340 euros en el IRPF dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. La medida está vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 16.576 euros anuales. Quienes hayan tenido rendimientos del trabajo iguales o inferiores a esa cantidad podrán aplicarse la deducción completa. En el caso de ingresos entre 16.576 y 18.276 euros, la deducción se reducirá de forma proporcional y desaparecerá por encima de ese umbral.

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En el otro extremo, la campaña introduce un ajuste en la tributación de las rentas del ahorro. Desde el 1 de enero de 2025, el tipo aplicable a la base del ahorro para rentas superiores a 300.000 euros pasa del 28% al 30%. El resto se mantiene sin cambios: el 19% para los primeros 6.000 euros, el 21% hasta 50.000, el 23% hasta 200.000 y el 27% hasta 300.000 euros.

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Los autónomos que hayan sido dados de alta durante el 2025 también están obligados a presentar la declaración, sea cual sea la cuantía de sus rendimientos. Además, se elimina la norma que obligaba a todos los que cobraban el paro a declarar. A partir de ahora, solo se estará obligado a declarar si se supera los límites de ingresos generales del resto de contribuyentes.

Ayudas a los hijos o nietos

Se mantienen los mínimos por descendientes. No es una ayuda directa, sino una reducción de la base imponible . Si tus hijos viven contigo (o dependen de ti) y son menores de 25 años, asegúrate de que consten correctamente. La reducción va desde los 2.400 euros por el primero hasta los 4.500 a partir del cuarto. Si el hijo es menor de 3 años, se suman 2.800 euros adicionales. También sigue vigente la deducción por maternidad para madres trabajadoras (o que cobren desempleo), algo que puede aplicarse si todavía tienes hijos pequeños a cargo.

Revisa las deducciones autonómicas por gastos educativos. Varían mucho dependiendo de dónde vivas (Madrid, Baleares o Valencia son muy activas en esto), pero pueden permitir deducir material escolar y libros de texto, idiomas y extraescolares y gasto de guardería.

Este año queda exenta de impuestos la pensión de alimentos para los hijos, sin necesidad de que haya sentencia de un juez. Solo hay que llegar a un acuerdo en el juzgado o formalizarlo ante un notario.

Vivienda

Si tienes un piso alquilado, las reglas han cambiado con la nueva Ley de Vivienda. Se mantiene la reducción general del 60% sobre el rendimiento neto si el contrato es anterior al 26 de mayo de 2023, pero baja al 50% para los contratos nuevos. Sin embargo, si el piso está en una zona tensionada y has bajado el precio del alquiler un 5%, esa deducción puede subir hasta el 90%. Conviene echar cuentas con tu gestor.

Por otra parte, si compraste tu vivienda antes de 1 de enero de 2013 y has venido deduciéndote por ella, sigues teniendo derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. Puedes deducir el 15% de lo pagado en el año (hipoteca, seguros vinculados, amortizaciones anticipadas), con una base máxima de 9.040 euros anuales.

Este año es que Hacienda ha ampliado un año más el tipo reducido del 1,1 % de imputación de rentas inmobiliarias de las segundas residencias vacías, siempre que su valor catastral haya sido revisado a partir del 1 de enero de 2012.

Muchas comunidades autónomas tienen deducciones propias por ayuda al pago del alquiler para hijos o descendientes o por gastos de reparación o adecuación de la vivienda por discapacidad o para mayores de 65 años.

Deducciones verdes

Se mantienen las deducciones vinculadas a obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025 (mismos porcentajes y límites de los ejercicios anteriores). También se ha prorrogado la ayuda por la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga realizadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Puedes deducirte el 15% de la inversión.

Plan de pensiones

Recuerda que el máximo que puedes desgravarte por aportaciones a planes de pensiones individuales sigue en 1.500 euros anuales. Si tienes un plan de empleo a través de tu empresa, ese límite sube significativamente, pero el ahorro "de toda la vida" ya no ofrece el beneficio fiscal de antaño.

Ayudas por catástrofes naturales

La campaña también introduce un alivio para quienes han recibido ayudas públicas por catástrofes naturales. Las subvenciones destinadas a cubrir daños personales o materiales derivados de fenómenos como la DANA o incendios forestales quedan completamente exentas de tributación en el IRPF. Esto incluye tanto las ayudas urgentes destinadas a autónomos y empresas para mantener el empleo y la actividad económica, como aquellas dirigidas a la reparación de viviendas, vehículos o enseres afectados.

Criptomonedas y ventas online

Si te has modernizado y operas con criptos, o si eres de los que vende muebles o ropa antigua por Vinted o Wallapop, ten cuidado. Si tus ventas en estas apps superan los 2.000 euros o haces más de 30 operaciones al año, las plataformas informarán a Hacienda. No siempre hay que pagar, pero sí hay que estar atento si hay beneficio.

Rendimientos de las actividades artísticas

En cuanto a las reducciones, la primera novedad se encuentra en los rendimientos excepcionales de actividades artísticas, con una reducción del 30% a los rendimientos excepcionales del trabajo derivados de la propiedad intelectual y de las actividades artísticas, con un límite de 150.000 euros anuales. Se ha prorrogado también la aplicación de reducciones a las actividades agrícolas que afectan la adquisición de piensos a terceros y para tierras de regadío que utilizan energía eléctrica aprobadas el 2021.

Más allá de los cambios estatales, la comunidad autónoma de residencia cobra un peso creciente en el resultado final de la declaración. Este año se incorporan nuevas deducciones en varios territorios que conviene revisar antes de dar por buena la declaración.