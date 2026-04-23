Pelayo Ortiz Blanca Agost 23 ABR 2026 - 17:01h.

En el primer trimestre de 2026 ya se han producido casi 60 millones de pernoctaciones, algo más de 23 millones solo en el mes de marzo

España, destino refugio del turismo por la guerra de Irán: "Vendemos seguridad"

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La guerra de Irán está beneficiando al turismo nacional y las expectativas del sector de cara a la campaña de verano son altísimas con una excelente ocupación hotelera, pero también con el miedo a una fuerte subida de precios.

El turismo está tirando con fuerza de los precios y contratar una habitación de hotel sigue subiendo, hoy es mucho más caro que hace seis años. El incremento ha sido de un 50 %.

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Las subidas de precios no afectan al sector

Se trata de una subida muy importante que no parece haber hecho mella en el sector hotelero. Y es que, si en 2020 el precio medio de una habitación era de 78 euros, hoy, en marzo de 2026, tenemos que pagar un 50 % más hasta los casi 118 euros.

Reflejo de esta tendencia inflacionista constante es que esa misma habitación es un 4 % más cara que el año pasado.

A pesar de estas cifras, las pernoctaciones siguen subiendo y ya superamos los 23 millones solo en el mes de marzo. Sube tanto el turismo nacional como el internacional, aunque los destinos son diferentes. Los españoles preferimos Andalucía, los extranjeros, las Islas Canarias.

Sea el destino que sea, lo normal es encontrarnos con el cartel de completo en cualquier punto de España. En la parte alto de estos precios disparados están Canarias, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Se trata de lugares imposibles para un bolsillo medio, pero asequible al turismo de lujo.

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Los turistas se quejan de que el sector hostelero se aprovecha con fuerza de celebraciones como la Semana Santa o las Fallas y califican de “barbaridad” las subidas de precios. Desde el sector, los profesionales se defienden asegurando que ellos solo repercuten en los precios los costes que soportan y que no paran de crecer.