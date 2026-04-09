España, destino refugio del turismo por la guerra de Irán: "Vendemos seguridad"

El sector turístico español prevé generar 4.239 millones por 'efecto refugio' del conflicto

El impacto económico de la tregua no se notará a corto plazo en fertilizantes y precios de la gasolina: "Sube rápido y baja lento"

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La guerra en Irán y su extensión a otros países de la zona están convirtiendo a España en destino para quienes están planificando sus vacaciones, informa Elena Moral.

La patronal del turismo ha puesto datos al llamado efecto refugio, porque la crisis en Oriente Medio puede desviar millones de turistas hacia Europa. El año pasado a Oriente Medio viajaron unos 180 millones de personas, y parte de esa cantidad, es la que España pretende atraer a los destinos turísticos de nuestro país.

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Paises como Turquía, Qatar o Egipto, son ahora destinos que los turistas consideran no seguros. Si España logra atraer a estos turistas, podrían reportar más de 4 millones de euros extra. Pero como no hay beneficio sin coste, el sector recuerda también que convertirse en refugio seguro y atractivo, pasa por invertir en infraestructuras.

Los que soñaban con viajar a Egipto, Turquía, Arabia Saudí o los Emiratos ya han empezado a cambiar de destino, mirando a España, informan M. Jiménez y S. Pérez.

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Óscar Perelló, vicepresidente de Exceltur explica que "el hecho de que estén afectados por la guerra hace que muchos ya estén reservando". El objetivo para todos ellos es tener un verano más tranquilo.

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Luis Arroyo, de la Federación Onubense de empresarios reconoce que "el turista vendrá buscando seguridad y España vende seguridad".

El llamado "efecto refugio" se notará en ciudades de gran atractivo como Madrid o Barcelona. Otros buscarán sol y playa en lugares de costa como Punta Umbría, en Huelva. Valencia es una buena oferta para familias con muchos planes por hacer.

Los datos del efecto refugio

El sector turístico español inició el primer trimestre de 2026 en positivo al crecer un 2,1% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado --inferior al +2,5% estimado de la economía española--, gracias al fuerte desempeño de la demanda, principalmente extranjera, y pese a la volatilidad operativa y la incertidumbre como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

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El 'lobby' turístico Exceltur prevé un impacto económico de 4.239 millones de euros en España fruto de la guerra, es decir, dos puntos del PIB turístico, generado por el 'efecto refugio' derivado de los posibles turistas españoles y extranjeros que elegirán el país por su atractivo y la seguridad de la oferta.

Este factor ha provocado que la entidad corrija al alza su estimación de crecimiento para 2026, mediante la generación de 227.157 millones de euros, un 2,5% más con respecto a 2025 --frente al +2,4% estimado en enero--, basado en una estimación de que el conflicto militar en Oriente sea acotado en el tiempo y que "se resuelva con una estabilidad duradera".

Frente a esta incidencia positiva, desde el 'lobby' turístico también ha apuntado a una serie de efectos negativos, entre los que destacan los aumentos de los precios de la energía y otros insumos, que "van a encarecer los viajes y reducir la renta disponible de familias y empresas", dentro de un contexto de riesgos inflacionistas, cortes de cadenas de suministros y subidas de tipo de interés.

Asimismo, la afectación de los 'hubs' de Oriente Medio puede dificultar la llegada de turistas de larga distancia asiática a España y la incertidumbre de proximidad, con un posible impacto de más de 400 millones de euros.

Tras el estallido del conflicto en Oriente desde finales de febrero, se han visto principalmente comprometidos los mercados de larga distancia que venían impulsando la demanda extranjera procedente de Asia, con menor afectación en aquellos mercados con conexiones directas con España como China (+40,6%) y Japón (+9,3%), y los procedentes del continente americano, LATAM (+17,5%), EEUU (+7,4%).

De su lado, los mercados europeos mantienen el pulso, especialmente Reino Unido (+1,6%), que supone uno de cada cuatro turistas llegados en invierno, Nórdicos (+1,8%), Italia (+3,8%), Polonia (+15,7%) y Portugal (+14,3%); mientras Alemania (-2,7%) y Francia (-3,4%) se resienten del bajo tono de sus economías domésticas.

La entidad también señala aspectos a mejorar como las adversas condiciones meteorológicas o los problemas de la alta velocidad por el accidente de Adamuz. Frente a estos problemas, las empresas han tenido que lidiar con un impacto en sus costes asociadas a las cancelaciones, retrasos en las reservas y la intensificación de las compras de último minuto.

Bajo este contexto, las firmas del sector incrementaron sus ventas un 4% interanual entre enero y marzo, impulsados por la campaña de Semana Santa y gracias al mantenimiento de la propensión a primar el disfrute de las experiencias, que sigue consolidándose en las pautas de comportamiento de consumo.

No obstante, este aumento de ingresos contrasta con una fuerte subida de sus costes operativos (+9% en petróleo, +8,1% en energía y +7% en suministros) derivados del conflicto de Oriente Medio, con un efecto a corto plazo en el retraimiento de sus márgenes unitario

Por último, el inicio de Semana Santa en marzo ha impulsado la creación de empleo turístico hasta alcanzar los más de 2,2 millones de afiliados, un 2,5% que un año antes. En este punto, Perelli ha valorado que la contratación de indefinidos ha concentrado el 93,3% de los nuevos contratos, mientras que el crecimiento salarial medio ha aumentado un 3,4%.

En empleo, también destaca que en lo que va de 2026 se han firmado un total de 54 convenios salariales, comprendiendo a casi 83.000 empresas del sector y más de 609.000 empleados, los cuales han pactado una subida salarial del +3,4%, efectiva ya desde enero 2026, que está por encima de la subida salarial del +2,9 a nivel agregado para el conjunto de sectores.

El análisis de Exceltur ha resaltado, además, la positiva evolución de la demanda extranjera hacia España, dentro de la senda de normalización, manteniendo un patrón saludable de mayor contribución económica per cápita, en el que prevalece el gasto en destino (+8,5% de ingresos por turismo y +4,4% del gasto medio diario), frente a la afluencia de turistas (+1,6% en pernoctaciones), consecuencia del intenso proceso de inversión y reposicionamiento de la oferta hotelera y de ocio en destinos con propuestas de mayor valor añadido.

En contraposición, la demanda nacional arranca el año con menor intensidad en sus viajes a destinos españoles (+3,3% en gasto), lastrado por una meteorología excepcionalmente adversa y las dificultades en la movilidad de alta velocidad. Asimismo, crecen las noches en hoteles de mayor categoría (+2,1% en pernoctaciones), la demanda vacacional a Canarias, al tiempo que hasta febrero y antes del estallido del conflicto se mostraban muy dinámicos los viajes al extranjero (+13,8% pagos), dentro de un año que se espera positivo para la demanda española.