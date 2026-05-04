Bizum lanza su propia aplicación para poder pagar con este método directamente en tiendas y supermercados a partir del 18 de mayo

Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el móvil: así funcionará el nuevo sistema

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Bizum sigue expandiéndose como el método de pago más utilizado en la sociedad española. Hace unos días anunció que iba a lanzar una plataforma con la que permitía a los comercios hacer transacciones a través de su propia aplicación.

Quién no ha dicho alguna vez la frase de 'te hago un Bizum' para poder pagar algo que debemos a un amigo o a algún familiar. Es un método muy cómodo que permite quitarnos pequeñas deudas con el móvil de manera instantánea e independientemente de dónde se encuentre la otra persona a la que mandamos el dinero. El hecho de que solo se necesite un teléfono móvil y nos tengamos que olvidar del dinero en efectivo o el datáfono, agiliza mucho el proceso.

Para los comercios deshacerse del datáfono que algunas veces da error o es inservible en caso de que no haya conexión, pagar con bizum o recibir dinero con Bizum se ha convertido en un método muy llamativo. Y ya se ha convertido en una realidad muy cercana, ya que a partir del 18 de mayo podremos pagar en muchos establecimientos con este método.

Cómo se utiliza la aplicación

Bikzum se creó y estrenó como una plataforma de pago entre particulares, pero su expansión le ha llevado a proyectos muchos más grandes como el método de pago en los establecimientos, no solo sustituyendo el dinero en efectivo, sino que también las tarjetas bancarias. Bizum cuenta ya con 30 millones de usuarios que lo utilizan a diario para cualquier pago rápido que tengan que hacer.

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Muchas tiendas online ya habían incluido este método en sus webs, pero ahora lo harán muchos comercios: desde bares, restaurantes, tiendas o supermercados. Los dueños de estos establecimientos están de acuerdo porque para ellos también resulta mucho más fácil recibir dinero de esta manera. Pero aunque es una medida que van a incluir a partir del 18 de mayo, ya lo tenían muchos otros comercios a través de sus bancos.

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El funcionamiento será muy parecido al que se utiliza con las tarjetas bancarias, pero con la propia aplicación de Bizum: 'Bizum Pay'. Los datáfonos seguirán existiendo ya que para pagar habrá que acercar la aplicación del móvil a la máquina y el pago se realizará directamente.