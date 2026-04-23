Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 16:32h.

Bizum permitirá hacer pagos en comercios físicos con un nuevo sistema que incorpora a partir de mayo

Confirmado por Hacienda: los casos en los que hay que declarar ingresos recibidos por Bizum en la declaración de la renta

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Bizum experimentará una de sus mayores transformaciones a partir del mes de mayo, ampliando sus servicios para permitir el pago presencial en comercios físicos y grandes superficies. Un paso más en uno de los mayores sistemas de intercambio de dinero que forma parte del proyecto de mejora y expansión.

El pago con Bizum forma parte de la rutina diaria de mucha gente, pero con esta novedad pagar en algunos comercios sería mucho más cómodo a la hora de hacer una compra sin necesidad de llevar dinero encima. Además, también es una manera de evitar robos, tanto de las tarjetas bancarias como el propio dinero. Solo con un teléfono móvil los usuarios podrán hacer compras o pagar lo que hayan consumido a través de este sistema.

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Hay muchos comercios que ya establecieron esta opción en compras online para tener que evitar poner los datos de las cuentas bancarias y hacer mucho más simple la forma de pagar. Un sistema que ya está disponible en 22.000 comercios a través de Internet, pero que pocos tenían de manera física. A partir de mayo esto cambiará y podremos ver que en muchos locales comerciales aceptan este método de pago.

Así funciona el nuevo sistema que permite pagar en comercios físicos

Otro de los pasos más importantes fue cuando Bizum permitió pagar y cobrar premios de las Loterías y Apuestas del Estado. El funcionamiento del sistema en comercios físicos será muy parecido a los pagos contactless, es decir, tendremos que acercar el teléfono móvil a la TPV y la operación se realizará en apenas unos segundos. Todo esto gracias a la aplicación ‘Bizum Pay’ que es el mismo funcionamiento que las aplicaciones de pago actuales, pero a través de una transferencia inmediata.

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Lo que sucede es que el dinero pasa de una cuneta a otra, sin intermediarios, una opción que resulta muy cómoda para los pequeños comercios ya que son los más vulnerables a pagos en diferidos. Las comisiones seguirán siendo gratuitas para los compradores, pero sí que tendrán coste para los establecimientos, aunque serán mucho más bajas que las que se hacen a través de las tarjetas bancarias.

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Aunque para Hacienda la normalización de Bizum y su uso generalizado haya sido un punto de vigilancia extra, pero los bancos y plataformas están informados a informar mensualmente a la Agencia Tributaria de todos los movimientos financieros, tanto si se trata de un autónomo como de una empresa. Además, los bancos están obligados a informar de movimientos de dinero superiores a 10.000 euros al año.