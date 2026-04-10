Pagar la cuenta a medias, una moda que los restaurantes quieren frenar ya

Blanca Agost Laura Queijeiro 10 ABR 2026 - 17:24h.

El bizum facilita pagar la cuenta de una vez porque los hosteleros se quejan de la de tardanza y de los costes de cobrar a cada comensal.

Confirmado por Hacienda: los casos en los que hay que declarar ingresos recibidos por Bizum en la declaración de la renta

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Llega la hora de pagar y, desde hace años, se divide por familias y comensales y una misma cuenta se paga en tres o cuatro veces o hasta diez, si hace falta. Bueno pues muchos bares y restaurantes se han cansado de esta moda. Consideran que ralentiza mucho el servicio y les supone más costes. Por eso cada vez en más bares y restaurantes ponen un cartel en su puerta con un lema claro: Una cuenta por mesa. Como dicen propietarios de restaurantes, "si tuviéramos que estar separando cuentas necesitaríamos dos personas más". El lío es todavía mayor cuando los importes son pequeños. Además a los restaurantes les cobran impuestos.

Los consumidores, que en muchos casos lo hacen por comodidad y por evitar peleas, tiene claro ahora que la aparición del bizum ha sido fundamental para poder dar este paso. "Como tenemos el bizum ya no hay problema". Así, uno puede pagar pero recibir el resto del pago en el momento. Lo que nos queda claro es que al ritmo frenético de la hostelería no le gustan los pagos separados. Así que ya podeoms ver en las paredes y puertas de los restaurantes un nuevo lema en la hostelería: "Una mesa. una cuenta".