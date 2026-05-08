Redacción Andalucía 08 MAY 2026 - 13:25h.

El tribunal destaca la colaboración del deudor, lo que ha facilitado la aplicación de la Ley de Segunda Opoprtunidad

¿Cómo cancelar tus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad?

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Un vecino de Almería ha logrado que un tribunal de esta provincia le cancele una deuda de más de un millón de euros que tenía con varias entidades financieras y empresas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Los jueces han percibida en él su condición de "deudor de buena fe" para concederle la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.

La decisión procede de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Almería, que ha dado por finalizado el concurso de persona física y ha reconocido el derecho del solicitante a la exoneración total del pasivo pendiente. La magistrada concluye que el afectado cumple los requisitos previstos en la Ley Concursal, especialmente el de actuar como deudor de buena fe, según informa Diario de Almería.

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Colaboración de deudor y sin oposición de los reclamantes

El auto destaca que durante la tramitación no se presentó oposición, así como la colaboración constante del interesado con la administración concursal y la entrega ordenada de toda la documentación requerida. Estos elementos han sido determinantes para que el tribunal acordara la eliminación completa de las obligaciones económicas incluidas en el expediente.

La resolución no solo extingue la deuda, sino que también levanta los efectos del concurso, cesa a la administración concursal y permite la actualización de los registros de solvencia y de información crediticia afectados por las cantidades perdonadas.

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La cifra exonerada es de 1.080.000 de euros lo que la convierte en uno de las más altas registradas en Almería en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.