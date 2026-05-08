La Guardia Civil ha detenido al hijo de Katty O., acusado de matar a la mujer y arrojar su cadáver al vertedero

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras matar a su madre y arrojar su cuerpo al vertedero de Zurita, en Fuerteventura. La mujer, Katty O, de 55 años y nacionalidad belga, llevaba desaparecida desde el pasado 4 de mayo y las autoridades habían establecido un operativo de búsqueda para encontrarla después de recibir la alerta por parte de las personas de su entorno.

La última ves que fue vista fue el 4 de mayo en la localidad de Corralejo y desde entonces nadie más supo de ella. Sus amigos más cercanos fueron quienes denunciaron su desaparición al no tener noticias de ella desde hace días. Los agentes de la Guardia Civil se supieron en contacto con el Cabildo de Fuerteventura para conseguir la autorización y acceder al vertedero.

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Finalmente, tras buscar a la mujer, han informado de que han encontrado su cadáver en el vertedero de Zurita, en el Puerto del Rosario. Al principio no habían confirmado su identidad, pero medios como ‘La Provincia’ han confirmado que se trata de Katty, la mujer que llevaban buscando las autoridades desde hace cuatro días.

Tratan de determinar la causa de la muerte

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al instituto de Medicina Legal para que puedan determinar las causas exactas de su muerte, pero los agentes ya han detenido a su hijo acusado del asesinato de su madre y de tratar de deshacerse del cadáver tirándolo al vertedero donde ha sido encontrado.

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Los agentes se centraron en buscar a la víctima en esa zona, pero no han confirmado los indicios que tenían de que podría estar allí y si sospechaban de su hijo, quien no denunció en ningún momento de la desaparición de su madre, sino que fueron las personas más cercanas a la mujer quienes decidieron ponerlo en conocimiento de los agentes.