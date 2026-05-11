Nissan plantea un ERE que afecta a 211 trabajadores de tres centros en Cataluña

Las mismas fuentes han afirmado que han iniciado un proceso de reclamación para rechazar el inicio del plazo de 30 días para acordar el ERE

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Nissan ha planteado este lunes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 211 trabajadores de tres centros catalanes: 110 del centro de recambios de El Prat de Llobregat, en Barcelona, 86 del centro técnico de la Zona Franca de Barcelona y 15 del centro de áreas flexibles, también en El Prat.

Fuentes sindicales han afirmado que "la empresa no ha facilitado ningún tipo de dato más verbalmente", tras constituir la mesa de la comisión negociadora este lunes, y han explicado que el próximo jueves 14 se llevará a cabo otra reunión ante la Conselleria de Trabajo.

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Según los sindicatos: "Nosotros negamos rotundamente la aplicación o la presentación del ERE, entendemos que no hay ninguna razón de las que esgrime la empresa para presentar el expediente en los tres centros", han señalado.

Las mismas fuentes han afirmado que han iniciado un proceso de reclamación para rechazar el inicio del plazo de 30 días para acordar el ERE, puesto que entienden que no se les ha trasladado como debían las comunicaciones respecto el periodo de consultas previo de la empresa a nivel europeo.

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"No tenemos conocimiento que se haya producido, con lo cual se está vulnerando nuestro derecho legítimo a la defensa y a la ley de libertad sindical", han añadido.