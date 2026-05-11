De las declaraciones presentadas por ahora, 6.339.000 son a devolver (4,4 % más) y 1.179.000, a ingresar (6 % más)

Hacienda está devolviendo la renta 2025-2026: qué hacer si se retrasa el pago

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Más de ocho millones de contribuyentes han cumplido con Hacienda en este primer mes de la campaña de la declaración del renta 2026 correspondiente a 2025. El ritmo de devoluciones e ingresos sigue creciendo respecto al año pasado, y al igual que anteriores ejercicios fiscales, la Agencia Tributaria comenzará a enviar desde mediados de mayo cartas a aquellos declarantes en los que se hayan observado discrepancias con la información disponible en los registros tributarios. Serán dos oleadas ya que, a mediados de junio, volverá a remitir otra tanda para que los contribuyentes rectifiquen los errores y eviten regularizaciones o declaraciones complementarias posteriores, más complejas y agravadas con intereses y multas.

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Es una práctica habitual que viene produciéndose aña tras año. En este ejercicio está previsto el envío de 130.000 cartas. La primera fase comenzará a mediados de mayo y una segunda en junio, según vayan presentando su declaración los contribuyentes, En estas comunicaciones se informa a los sujetos tributarios sobre posibles errores u omisiones en la presentación para que puedan rectificarlos antes de una eventual comprobación.

Opción de una declaración rectificativa

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa.

El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

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Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y advertencias para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en 'Renta Web' antes de presentar la declaración.

Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha devuelto 3.147 millones de euros a más de 4.494.000 contribuyentes en el primer mes de la campaña de la renta de 2025, lo que supone el 70,9 % de las devoluciones y el 58 % de los importes solicitados, en tanto que ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9 % más que el año pasado, a pesar de que este año la campaña ha comenzado seis días más tarde.

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De las declaraciones presentadas por ahora, 6.339.000 son a devolver (4,4 % más) y 1.179.000, a ingresar (6 % más), aunque en este caso si los contribuyentes domicilian el pago no es necesario hacer el abono hasta el final de la campaña.

Crecen un 163 % las declaraciones a través de 'Renta Directa'

De ese total, por 'Renta Directa' se han presentado 1.376.000 declaraciones. Las presentaciones con este servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria, crecen en estos momentos un 163 % interanual.

El resto de presentaciones hasta el momento se han efectuado, también a través de la página web de la Agencia como canal telemático principal, o mediante la 'app', la otra vía de presentación que junto con 'Renta Directa' permite la presentación ágil de declaraciones sencillas.

A través de la aplicación móvil, que este año cuenta con nuevas mejoras de diseño y visualización, y también incluye Bizum y tarjeta entre las modalidades de pago, ya se han presentado más de 635.000 declaraciones, un 24,5 % más, de las cuales 446.000, un 14 % más, se corresponden con presentaciones 'en un solo clic' y el resto son contribuyentes a los cuales la 'app' ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A todas estas modalidades y canales de presentación se añade ahora y para el resto de la campaña la que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes, el plan telefónico 'Le Llamamos', que el pasado ejercicio permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones.

Por esta vía, los contribuyentes que requieran asistencia personalizada vuelven a contar con una alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

Dudas a través del 'asistente virtual' de la renta

A lo largo de la campaña, los contribuyentes cuentan con una ampliación de materias disponibles en el 'asistente virtual' de Renta, que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes.

Si las respuestas del 'asistente virtual' no contienen toda la información requerida, el contribuyente puede acceder al 'Informador' de Renta, que cuenta con toda la información del impuesto estructurada por bloques de contenido, o bien conectarse por chat con especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) --en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde--, obteniendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver.

Ambas herramientas, el 'asistente virtual' y el 'Informador', han ofrecido hasta ahora 667.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 19 % más que el año pasado en estas fechas. Adicionalmente, los contribuyentes han recibido 51.000 respuestas en la ayuda sobre subvenciones del documento de datos fiscales donde se informa de la casilla concreta de 'Renta Web' en la cual, en su caso, se debe incorporar el importe.