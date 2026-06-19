Hacienda puede considerar una donación que los padres paguen la reforma de un piso de sus hijos

Redacción Uppers 19 JUN 2026 - 20:25h.

Los aspectos claves de Hacienda a la hora de ayudar a los hijos con el pago de una casa o una reforma

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Lo que muchos desconocen sobre qué implica que ayuden a sus hijos con la compra de una vivienda, una reforma o incluso algunos gastos relacionados con el hogar, es que Hacienda puede considerar esos pagos como una donación que está sujeta a impuestos, incluso aunque ese dinero no pase directamente por la cuenta bancaria de los hijos.

Es una situación que no es nueva, pero que ahora muchas más personas le dan más importancia tras la crisis de la vivienda y el refuerzo del control tributario en relación con los movimientos bancarios y operaciones entre particulares. Este aspecto está recogido en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que lleva en vigor desde 1987 y que contempla que se da una donación cuando una persona recibe un beneficio económico gratuito procedente de otra persona, aunque sea de padres a hijos.

Lo que significa que en caso de que unos padres ayuden a sus hijos a pagar el piso, a una reforma o con algunos gastos de la casa, Hacienda puede considerar que se haya producido una transmisión lucrativa. Este criterio puede aplicarse a otros supuestos, como el pago de la entrada de una casa, muebles, electrodomésticos y otros inmuebles.

Las ayudas que no suponen una obligación tributaria

Sin embargo, y como recoge el medio ‘Información’, los expertos fiscales insisten en que cada uno debe analizar su situación de manera individual y que no todas las ayudas familiares suponen una obligación tributaria. Lo que hay que tener en cuenta es que si el hijo recibe una mejora económica pagada por otra persona sin contraprestación, en cambio, si la vivienda sigue siendo propiedad de los padres y ellos pagan la reforma del inmueble suyo, no existiría una donación al hijo.

Un aspecto clave es que Hacienda también distingue entre pequeñas ayudas y operaciones de mayor importe vinculadas a vivienda. Los fiscalistas recuerdan que el riesgo de comprobación aumenta especialmente en pagos elevados relacionados con reformas, compraventas inmobiliarias o transferencias importantes.