Durante el pasado mes de mayo, cada turista gastó de media 1.321 euros, lo que supone un incremento de 1.2 % con respecto a este mismo periodo

El número de turistas ha incrementado un 5 % con respecto a los cinco primeros meses de 2025 y el gasto se ha disparado un 7,8 %

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España alcanza doble récord histórico al recibir 36,8 millones de turistas internacionales entre enero y mayo, un 5 % más respecto al mismo periodo del año pasado. Estos visitantes han gastado un total de 50.257 millones de euros, un 7,8 % más que durante los cinco primeros meses de 2025, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en el mes de mayo, 10,26 millones de turistas procedentes del extranjero visitaron España, un 9,5 % más que en el mismo mes de 2025, y gastaron 13.553 millones de euros, un 10,9 % más que en mayo del pasado año, las cifras más altas registradas para este mes.

Los destinos preferidos: Cataluña, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid

Durante estos cinco primero meses, Cataluña recibió 7,5 millones de visitantes, registrando un aumento del 4 % respecto al mismo período de 2025. Por su parte, Canarias recibió 6,8 millones con un incremento del 0,1 % y Andalucía 5,8 millones, un 8 % de visitantes más que durante los cinco primeros meses de 2025.

Entre enero y mayo, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con el 20,5% del total, Cataluña (18,1 %) y Comunidad de Madrid (16,2 %).

Cataluña fue también el destino principal para quienes visitaron nuestro país en el mes de mayo, acogiendo al 21,1 % del total. Le siguen las Islas Baleares (20,6 %) y Andalucía (15,9 %). La Comunidad de Madrid es la que registra un mayor número de visitantes internacionales, un 17,4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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El gasto total de los turistas internacionales en el quinto mes del año 2026 ascendió a 13.553 millones de euros, con un aumento del 10,9 % respecto al mismo mes de 2025.

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En mayo, los principales países emisores fueron Reino Unido (con 2,2 millones turistas y un aumento del 6,1 % respecto al mismo periodo de 2025), seguido de Francia (1,3 millones y un aumento del 11,1 %) y Alemania (con 1,3 millones, un 9 % más). Durante este mes, cada turista gastó de media 1.321 euros, lo que supone un incremento de 1.2 % con respecto a mayo de 2025.

Los turistas pasaron entre cuatro a siete noches en nuestro país y la gran mayoría viajaron sin paquete turístico. Los turistas que visitaron España por ocio generaron el 82,9 % del gasto total, con un desembolso un 9,4 % mayor que en mayo de 2025. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 214 euros, registrando un crecimiento del 1,7 % en tasa interanual.