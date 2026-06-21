Sara Lago Vigo, 21 JUN 2026 - 12:00h.

Las embarcaciones recorren algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia, entre monasterios, viñedos y cañones fluviales

Más de 2.400 personas participaron en estas rutas solo durante la pasada Semana Santa

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La Ribeira Sacra sigue consolidándose como uno de los grandes destinos turísticos del noroeste peninsular. Cada temporada, más de 60.000 personas recorren sus paisajes desde el agua gracias a las rutas fluviales que opera la Diputación de Lugo por los ríos Sil y Miño, una experiencia que combina naturaleza, patrimonio histórico y tradición vitivinícola.

Los recorridos se desarrollan durante diez meses al año, entre marzo y diciembre, y permiten contemplar algunos de los enclaves más emblemáticos de esta comarca, conocida por sus profundos cañones, sus monasterios medievales y la denominada viticultura heroica, cultivada en pendientes imposibles junto a los ríos.

Un referente turístico que no deja de crecer

Lo que comenzó hace más de dos décadas como una iniciativa para poner en valor el patrimonio natural y cultural de la Ribeira Sacra se ha convertido en una de las actividades turísticas más demandadas de Galicia. El aumento constante de visitantes refleja el interés por descubrir la comarca desde una perspectiva diferente: navegando por los ríos que han moldeado su paisaje durante siglos.

La popularidad de estas rutas quedó patente durante la última Semana Santa, cuando más de 2.400 viajeros embarcaron en alguno de los trayectos organizados por la institución provincial. Además de su atractivo turístico, estas experiencias sirven como escaparate para una comarca que aspira a lograr el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco, una candidatura que continúa avanzando y que reforzaría la proyección internacional del territorio.

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Dos rutas para descubrir los cañones del Sil y el Miño

La oferta turística se articula a través de dos recorridos principales operados por tres embarcaciones. La primera ruta parte desde Ponte do Sil, en Monforte de Lemos, y recorre el espectacular Cañón del Sil. Los barcos Mencía y Canón do Sil navegan por uno de los tramos más impresionantes del desfiladero, donde las paredes rocosas se elevan cientos de metros sobre el río.

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Durante el trayecto, los visitantes pueden contemplar los característicos bancales de viñedo que desafían la pendiente, conocer la historia del Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil y descubrir otros elementos patrimoniales como iglesias románicas, bodegas o la tradicional alfarería de Gundivós.

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La ruta que permite contemplar el famoso meandro de Cabo do Mundo

El segundo recorrido tiene como punto de partida Belesar y se realiza a bordo del catamarán Pelegrín. Esta travesía navega por el río Miño y ofrece una de las estampas más conocidas de la Ribeira Sacra: el meandro de Cabo do Mundo, considerado uno de los rincones más fotografiados de la provincia de Lugo.

La ruta permite observar desde el agua extensas masas forestales, viñedos escalonados sobre las laderas y pequeñas aldeas vinculadas históricamente al río. También se pueden contemplar algunos núcleos que quedaron parcialmente afectados por la construcción de los embalses de la zona, así como espacios tan conocidos como la playa fluvial de A Cova, en O Saviñao.

Naturaleza, patrimonio y vino en una misma experiencia

Uno de los principales atractivos de estas rutas es la posibilidad de comprender la estrecha relación entre el paisaje y la actividad humana en la Ribeira Sacra. Desde las embarcaciones se aprecia con claridad cómo los monasterios, las aldeas y los viñedos se integran en un entorno marcado por la geografía de los cañones fluviales.

Los recorridos incluyen además explicaciones guiadas que ayudan a contextualizar la riqueza histórica, cultural y ambiental de una comarca donde la tradición vitivinícola y el legado monástico forman parte de su identidad.

Cómo realizar las rutas

Las rutas están disponibles entre marzo y diciembre y los billetes pueden adquirirse tanto de forma presencial como a través de internet. La tarifa general es de nueve euros, mientras que existen precios reducidos para estudiantes, jóvenes, jubilados, personas desempleadas, familias numerosas y personas con discapacidad. Los menores de cuatro años viajan gratuitamente y también existe la posibilidad de reservar embarcaciones completas para grupos, siempre que haya disponibilidad.

Gracias a esta propuesta, miles de visitantes descubren cada año desde el agua algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia, una experiencia que se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la Ribeira Sacra.