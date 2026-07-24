Para quien se plantea reformar una de estas construcciones, existen varias vías de financiación compatibles entre sí

Hasta 2.500 euros para rehabilitar viviendas antiguas: subvenciones que muchos propietarios desconocen

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Rehabilitar una casa heredada, una vieja construcción del pueblo o esa vivienda familiar en un núcleo pequeño de población ha dejado de ser, en el mapa administrativo español, un capricho patrimonial para convertirse en un objetivo estratégico. El propio Gobierno lo ha refrendado en su plan bandera de vivienda, afirmando que más del 30% de las viviendas en España supera los treinta años de antigüedad y un tercio rebasa los cincuenta.

En el mundo rural, donde abundan las viviendas vacías, hay muchas casas que directamente no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, eficiencia o accesibilidad. La buena noticia para quien se plantea reformar una de estas construcciones es que existen, ahora mismo, al menos cuatro vías de financiación compatibles entre sí (estatal, europea, autonómica y municipal) que, bien combinadas, pueden llegar a cubrir un porcentaje sustancial de la obra.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El instrumento maestro es el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Está dotado con 7.000 millones de euros, encargándose el Estado del 60% y las comunidades del 40%, y dedicará el 30% de ese montante a la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural. Uno de sus tres ejes es específicamente rehabilitar y movilizar el parque actual, con atención al mundo rural.

Dentro de ese bloque, la línea más relevante para el propietario individual es la de rehabilitación dentro de las propias viviendas. Está pensada para intervenciones en viviendas dentro de edificios plurifamiliares que favorezcan la accesibilidad y las mejoras que reduzcan el consumo energético y mejoren el confort. ¿Quién puede pedirla? El BOE especifica que pueden solicitarla las personas propietarias, usufructuarias y, si el contrato lo autoriza, arrendatarias o cesionarias, siempre que la vivienda esté destinada a residencia habitual. La ayuda cubre obras, proyectos y gastos asociados, con refuerzo específico cuando existan situaciones de vulnerabilidad económica.

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En términos de cuantía, la ayuda base puede alcanzar los 8.000 euros por vivienda, equivalente al 40% del coste de la actuación, y llegar hasta 12.000 euros cuando se combina con otras actuaciones elegibles, cubriendo hasta el 60% del coste. La ministra Isabel Rodríguez detalló, además, que el programa contempla hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales en edificios, hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad y hasta 20.500 euros para rehabilitación energética, dependiendo del ahorro de consumo de energía, el tamaño del inmueble y el coste de la actuación.

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Hay, además, una vía singular pensada específicamente para el mundo rural: si la casa lleva vacía más de dos años y se pone en alquiler asequible durante al menos cinco años, la ayuda escala, y será de hasta 30.000 euros (hasta 35.000 euros en municipios pequeños).

Programas europeos aún vigentes

En paralelo, siguen abiertos los programas del Plan de Recuperación (PRTR) financiados con fondos NextGenerationEU y gestionados por cada comunidad. Hay dos rampas de acceso: el Programa 4 es la opción de entrada y financia el 40% del coste de la obra con un máximo de 3.000 euros por vivienda y una inversión mínima de 1.000 euros. La condición es que la actuación consiga reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración del inmueble.

Para intervenciones mayores, el Programa 3 del mismo PRTR cubre entre el 40% y el 80% del coste, con un máximo de entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda, exigiendo una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable. En hogares en situación de vulnerabilidad económica o social, la cobertura puede alcanzar el 100%. Eso sí, hay que tener un ojo en el calendario con los plazos.

El programa específicamente rural

Si la casa está en un núcleo pequeño, existe un programa hecho a medida: el PREE 5000 del IDAE, aprobado por el Real Decreto 691/2021. Va dirigido a los municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

Las cuantías base son generosas: para mejora de la envolvente, un 50%; para actuaciones en mejora de las instalaciones térmicas, un 40%; para mejoras de eficiencia energética en instalaciones de iluminación, un 20%. En rehabilitación de vivienda individual dentro de un edificio, esos porcentajes bajan al 40%, 30% y 20%.

Subvenciones a placas solares

Instalar autoconsumo fotovoltaico en la casa del pueblo tiene una lógica financiera doble. Por un lado, las convocatorias autonómicas. Un ejemplo sería el del País Vasco donde se mantiene un programa activo del Ente Vasco de la Energía (EVE) que cubre hasta el 45% de los costes de inversión en instalaciones fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2026. Otro ejemplo sería el de Extremadura, con un programa autonómico de rehabilitación de vivienda en el ámbito rural, con una primera convocatoria de 4 millones para municipios de menos de 10.000 habitantes, cuyo periodo de solicitud arrancó el 1 de marzo de 2026.

Por otro lado, estarían las ayudas fiscales estatales. El Real Decreto-ley 16/2025 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones en el IRPF por mejoras de eficiencia energética en viviendas habituales, y hasta el 31 de diciembre de 2027 para edificios residenciales completos, y detalla los tres tramos:

El 20% del coste para obras que consigan reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, sobre una base máxima de 5.000 euros anuales

para obras que consigan reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, sobre una base máxima de 5.000 euros anuales El 40% para actuaciones que logren una reducción del 30% o más en el consumo de energía primaria no renovable, sobre una base de 7.500 euros

que logren una reducción del 30% o más en el consumo de energía primaria no renovable, sobre una base de 7.500 euros El 60% para rehabilitaciones integrales de edificios completos, con un límite de 5.000 euros anuales y hasta 15.000 euros acumulados en cuatro años.

A la hora de solicitarlas hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, que es necesario tener el certificado de eficiencia energética del inmueble antes de las obras y las facturas de los trabajos realizadas por empresas instaladoras autorizadas son documentos imprescindibles. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el pago en efectivo invalida la solicitud en la mayoría de los programas; todo tiene que abonarse por transferencia o medio trazable. La tramitación pasa por las Oficinas de Rehabilitación de cada comunidad autónoma, que ofrecen asesoramiento gratuito.

En cualquier caso, siempre es conveniente informarse debidamente, y pasarse por el ayuntamiento. Muchos municipios aplican bonificaciones en el IBI y en el ICIO por obras de eficiencia energética o por instalar placas. Sumadas todas las capas, no es descabellado que la casa del pueblo, mal aislada y peor calefactada, salga reformada por una fracción muy inferior de lo que costaría de otro modo.