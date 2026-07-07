Hasta 2.500 euros para rehabilitar viviendas antiguas: subvenciones que muchos propietarios desconocen

Existen programas públicos activos que cubren entre el 40% y el 80% del coste de esas obras. Y en algunos casos, el 100%

Hasta 30.000 euros para adaptar tu vivienda si tienes movilidad reducida

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El dato de partida está en el preámbulo del propio Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: más del 30% de las viviendas en España supera los treinta años de antigüedad y un tercio rebasa los cincuenta. Eso se traduce en que el 22,9% de los hogares vive en inmuebles con deficiencias graves como aislamientos térmicos o acústicos inadecuados, humedades, instalaciones anticuadas, casi once puntos por encima de la media europea. El problema es estructural. Las ayudas para afrontarlo también existen, pero su uso es muy inferior al que podría esperarse dado el volumen de viviendas que las necesitan.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 mediante el Real Decreto 326/2026, publicado en el BOE el 23 de abril de 2026. Es el primer plan que se articula al amparo de la Ley de Vivienda de 2023 y cuenta con un presupuesto total de 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% aporta el Estado y el 40% las comunidades autónomas. El 30% de toda esa financiación está destinado al bloque de rehabilitación edificatoria, accesibilidad y renovación urbana y rural.

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Dentro de ese bloque, la línea más relevante para el propietario individual es la de rehabilitación dentro de las propias viviendas: pensada para intervenciones en viviendas dentro de edificios plurifamiliares que favorezcan la accesibilidad y las mejoras que reduzcan el consumo energético y mejoren el confort. El BOE especifica que pueden solicitarla las personas propietarias, usufructuarias y, si el contrato lo autoriza, arrendatarias o cesionarias, siempre que la vivienda esté destinada a residencia habitual. La ayuda cubre obras, proyectos y gastos asociados, con refuerzo específico cuando existan situaciones de vulnerabilidad económica.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda, la ayuda base puede alcanzar los 8.000 euros por vivienda, equivalente al 40% del coste de la actuación, y llegar hasta 12.000 euros cuando se combina con otras actuaciones elegibles, cubriendo hasta el 60% del coste.

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Los fondos NextGenerationEU

En paralelo al plan estatal, los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiados con fondos europeos NextGenerationEU, siguen activos y gestionados por las comunidades autónomas. Para el propietario que quiera afrontar una reforma más modesta, el Programa 4 es la opción de entrada: financia el 40% del coste de la obra con un máximo de 3.000 euros por vivienda y una inversión mínima de 1.000 euros. La condición es que la actuación consiga reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración del inmueble.

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Es decir: una mejora de ventanas o puertas de entrada en una vivienda antigua que reduzca la pérdida de calor puede generar directamente una subvención de entre 400 y 3.000 euros, dependiendo del presupuesto de la obra. Para quienes afronten intervenciones más amplias, el Programa 3 del mismo PRTR cubre entre el 40% y el 80% del coste, con un máximo de entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda, exigiendo una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable.

En el caso de hogares en situación de vulnerabilidad económica o social, la cobertura puede alcanzar el 100% del coste de las obras. El plazo para finalizar las actuaciones del PRTR es el 30 de junio de 2026, lo que hace urgente consultar el estado de las convocatorias en cada comunidad autónoma.

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Las deducciones fiscales

Además de las subvenciones directas, existe una vía fiscal compatible con la mayoría de los programas anteriores. El Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el BOE el 24 de diciembre de 2025, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 las deducciones en el IRPF por mejoras de eficiencia energética en viviendas habituales, y hasta el 31 de diciembre de 2027 para edificios residenciales completos.

Las deducciones se articulan en tres niveles: el 20% del coste para obras que consigan reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, sobre una base máxima de 5.000 euros anuales; el 40% para actuaciones que logren una reducción del 30% o más en el consumo de energía primaria no renovable, sobre una base de 7.500 euros; y el 60% para rehabilitaciones integrales de edificios completos, con un límite de 5.000 euros anuales y hasta 15.000 euros acumulados en cuatro años.

La clave es que estas deducciones son compatibles con las subvenciones directas, aunque el importe subvencionado debe descontarse de la base sobre la que se calcula la deducción. La combinación de ambas vías puede cubrir, en los mejores escenarios, entre el 60% y el 70% del coste total de la inversión.

Qué obras están cubiertas y quién puede solicitarlo

Los tipos de actuaciones que recoge el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 son amplios: mejora de la accesibilidad, reducción del consumo energético, adecuación de edificios antiguos, obras de mejora en comunidades, regeneración de entornos urbanos y rurales. También tienen cobertura específica las viviendas ubicadas en edificios con protección patrimonial, que pueden recibir ayudas adicionales compatibles con las generales.

La tramitación se realiza a través de las comunidades autónomas. Cada una gestiona los fondos y establece sus propios plazos y convocatorias. El primer paso para cualquier propietario interesado es acudir a la Oficina de Rehabilitación de su comunidad autónoma, que ofrece asesoramiento gratuito a lo largo de todo el proceso, desde la valoración de la vivienda hasta la presentación de la solicitud.

Hay dos documentos que en prácticamente todos los programas son imprescindibles: el certificado de eficiencia energética del inmueble antes de las obras —que acredita el punto de partida— y las facturas de los trabajos realizadas por empresas instaladoras autorizadas. El pago en efectivo invalida la solicitud en la mayoría de los programas: las facturas deben pagarse mediante transferencia bancaria o cualquier medio con trazabilidad.