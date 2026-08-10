¿Tienes más de 50 años y estás buscando trabajo? El SEPE publica puestos de trabajo con preferencia

La plataforma Empléate ha reunido más de 29.000 vacantes orientadas a perfiles sénior

Se buscan trabajadores: camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir

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Si tienes más de 45 años y llevas meses buscando trabajo, hay una herramienta pública, gratuita y desconocida por buena parte de sus usuarios potenciales que conviene tener a mano: el portal Empléate, gestionado por el propio SEPE. En su versión más reciente la plataforma ha reunido más de 29.000 vacantes orientadas a perfiles sénior, muchas sin exigencia de experiencia previa ni de formación superior. Y no es una cifra menor: en la misma quincena, la base de datos gestionaba cerca de 820.000 demandantes registrados y unas 84.000 empresas publicando ofertas.

Empléate es el portal único que el SEPE mantiene operativo desde su web institucional. Se trata de un recurso público, gratuito, sencillo y seguro, que cuenta con el respaldo de un organismo público. Su base de datos integra las ofertas procedentes del Sistema Nacional de Empleo, de los servicios autonómicos y de portales privados agregados, y las pone al alcance del usuario mediante un buscador con múltiples filtros (sector, provincia, tipo de contrato, jornada, experiencia requerida) que permite descartar rápidamente las vacantes que no encajan y concentrar la búsqueda en las que sí.

Los sectores donde el perfil +50 encaja mejor

Los sectores donde se concentra el mayor volumen de contrataciones a través de la plataforma coinciden en buena medida con aquellos en los que la experiencia laboral acumulada opera como un activo, no como una barrera.

Las estadísticas de contratación del pasado mes de mayo sitúan a hostelería, turismo, informática y cuidados a personas mayores entre las áreas más demandadas por las empresas registradas en Empléate. En abril de ese mismo año, la plataforma facilitó la firma de más de 1.166.000 contratos: más de 105.000 correspondieron a camareros, algo más de 26.000 a administrativos y más de 16.000 a conductores de taxi, autobús o furgonetas.

Todas ellas son ocupaciones en las que un trabajador con más de dos décadas de recorrido profesional compite con condiciones más favorables que en las carreras tecnológicas de rápida obsolescencia. Junto a estos sectores mayoritarios, los medios especializados han recogido periódicamente vacantes destacadas para trabajadores sénior en construcción, sanidad, industria, comercio y limpieza.

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Los programas específicos para +50

Existe además una capa institucional que sí opera con criterios de edad. La Junta de Andalucía, dentro de su guía de fomento del empleo para mayores de 50 años, identifica las empresas de inserción como uno de los recursos específicos disponibles: entidades que ofrecen puestos de trabajo destinados a personas en situación de exclusión social, entre las que se incluyen las personas desempleadas mayores de 50 años que hayan permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante al menos doce meses.

Y a nivel estatal, la Renta Activa de Inserción constituye una de las ayudas económicas dirigidas específicamente a parados de larga duración mayores de 45 años, además de otros colectivos vulnerables, siendo compatible con el registro activo en Empléate.

Cómo se solicita una oferta

El procedimiento operativo es directo. Desde el portal, el usuario introduce sus filtros de búsqueda y examina las vacantes que aparecen ordenadas por relevancia. Una vez identificada una oferta interesante, procede leer con cuidado los requisitos completos y las condiciones laborales, asegurarse de tener el currículum actualizado en el perfil del portal y pulsar sobre "Solicitar oferta". La solicitud queda enviada al empleador, que decide si contacta con el candidato. La plataforma permite además crear varias versiones del currículum orientadas a distintos perfiles profesionales, algo especialmente útil para trabajadores con trayectorias amplias y competencias transferibles entre sectores.

En cualquier caso, hay varias recomendaciones antes de aplicar a cualquiera de estas ofertas:

Actualizar el perfil con la experiencia real , y no solo con el último puesto, sino la totalidad de la trayectoria, porque el buscador cruza esa información con las ofertas activas para recomendarlas.

, y no solo con el último puesto, sino la totalidad de la trayectoria, porque el buscador cruza esa información con las ofertas activas para recomendarlas. Comprobar periódicamente los servicios autonómicos de empleo, que en muchos casos tienen convocatorias propias no siempre replicadas en Empléate.

los servicios autonómicos de empleo, que en muchos casos tienen convocatorias propias no siempre replicadas en Empléate. No descartar las ofertas que exigen movilidad o rotación de horarios sin comprobar antes las condiciones concretas: en muchos casos incluyen alojamiento cubierto, dietas o contratos estables que compensan las restricciones aparentes.

La segunda vida laboral, según sostienen las propias guías del SEPE, se construye con las mismas herramientas que la primera, es decir, con un currículum ordenado, criterio claro sobre el propio perfil y voluntad de moverse, solo que aplicadas con la ventaja añadida de la experiencia.