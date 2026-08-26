Casi el 86 % de los autónomos sacan adelante solos sus empresas ante la dificultad de contratar trabajadores

En España hay tres millones y medio de autónomos, y tres millones sacan adelante solos sus negocios

Mantener abierto un pequeño negocio en España cuesta una media de 125 euros al día

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La apertura diaria de un negocio tiene un precio elevado para miles de autónomos. Pilar, veterinaria, lo resume con claridad: “entre 300 y 400 euros solo para poder abrir la puerta”. Ese importe se va en alquiler, cuota de autónomos, IRPF, electricidad, agua y otros gastos fijos. Asegura que “nadie imagina lo que hay que facturar para poder solo mantener, ya que realmente lo que ganas es un sueldo básico”.

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"Tenemos un espíritu especial"

Ese sueldo básico es difícil de alcanzar, como explica Lorea, que acaba de poner en marcha un negocio de velas artesanales. Tiene claro que los primeros años son los más duros: “En dos o tres años, normalmente un negocio no obtiene beneficio. Tienes que tener colchón, tener apoyo también familiar”.

Alberto conoce bien ese esfuerzo. Lleva más de dos décadas al frente de su pescadería y calcula que “de ganancia la mitad va para el Estado. Estamos trabajando seis meses al año para el Estado”. Él forma parte de la minoría de autónomos que sí tiene empleados contratados.

Para otros, como María del Mar, contratar es directamente imposible. En su peluquería necesitaría una trabajadora, pero el coste lo hace inviable: “mínimo serían dos mil y pico euros al mes”.

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En España hay tres millones y medio de autónomos, y tres millones sacan adelante solos sus negocios. La mayoría trabaja sin empleados y asume en solitario todos los gastos y responsabilidades. Aun así, muchos continúan apostando por esta forma de vida. Unos reconocen las dificultades “es complicado, complicado”, mientras que otros, “al final, yo creo que tenemos un espíritu especial”.