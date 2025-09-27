Los cinco errores más comunes que te hacen perder dinero si eres autónomo en 2025 (y cómo evitarlos)

Más de 3,3 millones de personas están dadas de alta como autónomos

Cómo cotizar voluntariamente para mejorar tu futura pensión si estás en paro o eres autónomo

Ser autónomo en España en 2025 supone enfrentarse a un escenario de obligaciones fiscales cada vez más complejo y a un marco legal en constante transformación. Tanto es así que existen múltiples puntos que, mal gestionados, pueden llegar a costar miles de euros al bolsillo del trabajador por cuenta propia.

Esto, en un contexto en el que más de 3,3 millones de personas están dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es algo relevante. Por eso, hay que conocer cuáles son los errores más frecuentes y cómo evitarlos, ya que se trata de en un factor determinante no solo para la viabilidad de cualquier negocio, sino también para la tranquilidad personal y financiera del autónomo.

Los cinco errores más comunes de los autónomos

No ajustar tu cuota a tus ingresos reales

Desde 2023, la cotización del autónomo ya no va “a ojo”, sino que los trabajadores autónomos cotizan según los rendimientos anuales y, al alta, tendrás que elegir tu base de cotización en función de la previsión del promedio mensual de tus rendimientos netos anuales. Además, podrás comunicar o modificar la previsión desde el servicio Base de cotización y rendimientos.

Si tus ingresos cambian y no ajustas tu base, habrá regularización: Las bases elegidas tendrán carácter provisional y pueden cambiarse hasta seis veces al año. Si cotizaste de más, la TGSS devolverá la diferencia. Sin embargo, si fue de menos, tendrás que regularizar pagando la diferencia.

Olvidarse de la “cuota reducida” al empezar

Si inicias actividad y no pides la ayuda, renuncias a liquidez inmediata: la Seguridad Social reconoce “una cuota reducida de 80 euros durante los primeros 12 meses” y la posibilidad de otros 12 meses más en el caso de que tus rendimientos no superen el SMI.

Presentar tarde el IVA o el IRPF trimestral (y comerte recargos)

Hacienda fija plazos claros para el IVA (modelo 303): “Del 1 al 20 [abril, julio, octubre] y del 1 al 30 de enero el cuarto trimestre”. Para los pagos fraccionados de IRPF (modelo 130): “los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre; el cuarto trimestre entre el 1 y el 30 de enero”.

Llegar tarde tiene precio legal. De esta manera la LGT establece que el recargo será un porcentaje igual al 1 por 100 más otro 1 por 100 adicional, por cada mes completo hasta 12 meses; después, 15 por 100 más intereses.

Si el problema es que no se pueden afrontar los pagos, y no el plazo para presentar estas declaraciones, existe válvula de alivio: “Las deudas podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado”, aunque eso sí, con límites (p. ej., no para retenciones). Además, desde 2023 se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía a 50.000 euros en aplazamientos/fraccionamientos.

Deducir mal los gastos de casa y suministros

Si trabajas en casa parcialmente afecta a la actividad, la Agencia Tributaria precisa la regla exacta: los gastos de suministros serán deducibles en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción de metros afectos respecto al total de la vivienda.

Es decir, si declaras, por ejemplo, un 20 % de vivienda afecta, el gasto deducible de luz/agua/Internet será “30 % × 20 %”. Aplica solo cuando existe afectación parcial formal de la vivienda a la actividad, tal y como recoge el propio manual de IRPF.

Ignorar (o posponer) la factura electrónica B2B

La Ley 18/2022 ya lo dice con literalidad: “Todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales”.

La implantación será escalonada tras aprobarse el reglamento técnico: para una facturación anual superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse y,para el resto, a los dos años. Además, la entrada en vigor “está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria” correspondiente.

En definitiva, el margen de error es cada vez menor para los autónomos, pero el marco normativo ofrece una serie de herramientas claras para proteger la tesorería de los trabajadores por cuenta propia. Hay que conocer bien las normas del juego, y seguirlas a rajatabla, pero lo cierto es que una vez comenzada la actividad profesional, no resulta tan complicado mantenerse al día de las obligaciones. La diferencia entre perder dinero o consolidar el negocio pasa por conocerlas al detalle y aplicarlas con disciplina.