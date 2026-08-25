El alquiler es el gasto que más pesa en la balanza de una empresa con una media de 1.500 euros mensuales

Un autónomo sin trabajadores soporta unos 2.980 euros mensuales de media, según la Unión de Profesionales y autónomos

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Un autónomo sin asalariados y con un local alquilado soporta unos 2.980 euros mensuales de media en costes estructurales. Esta cifra supone a 125 euros por cada jornada que mantiene abierto el negocio, según cálculos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

´La organización ha tomado como referencia a un trabajador por cuenta propia, sin empleados a su cargo, con un local alquilado y una actividad de 5,5 días semanales, lo que supone unos 286 días de apertura al año.

Sobre esa base, UPTA cifra el gasto estructural anual en 35.760 euros, sin incluir estimaciones de facturación, ventas ni beneficios, según el comunicado difundido este martes.

El alquiler es el gasto que más pesa en la balanza, con 1.500 euros mensuales (18.000 euros al año), más de la mitad del total, junto a la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de 300 euros mensuales, y la electricidad, de 250 euros, tres conceptos que suman el 69 % del coste estructural.

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A estos gastos se añaden otros 830 euros mensuales en comunicaciones, gestoría, seguros, servicios bancarios y digitales, mantenimiento, limpieza, seguridad, tasas y demás costes necesarios para mantener la actividad.

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Cuánto le cuesta a un autónomo trabajar: "36.000 euros al año sin tener un solo empleado contratado"

UPTA subraya que esa cantidad diaria no constituye salario, ni renta o beneficio para el trabajador por cuenta propia, sino exclusivamente el coste que debe cubrir antes de poder obtener cualquier ingreso para sí mismo.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha insistido en que antes de hablar de "cuánto gana o cuánto factura un autónomo" es necesario "explicar cuánto le cuesta trabajar" y ha subrayado que "son casi 3.000 euros al mes y cerca de 36.000 euros al año sin tener un solo trabajador contratado".

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Finalmente, ha recordado que cada mañana los autónomos deben empezar cubriendo estos costes antes de generar sus propias ganancias, siendo el "verdadero punto de partida económico de miles de pequeños negocios de nuestro país", ha concluido Abad.