Las principales ayudas o becas comedor son otorgadas por las comunidades autónomas, aunque algunos ayuntamientos complementan este gasto de las familias

Hasta el 50% del comedor escolar, el gasto cubierto por ayudas municipales poco conocidas

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Las familias se preparan para otro arranque de curso escolar con la vista puesta en los gastos que tendrán que soportar. Uno de los más gravosos es el del comedor escolar. Según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el importe mensual por niño oscila entre los 96 euros en los centros públicos, los 130-134 euros en los concertados y los 146-150 euros en los centros privados.

El Diario de la Educación ponía números a esta realidad de las familias españolas cuando informaba de que "en total, 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes comen a diario en los centros escolares, lo que supone un 48,9 % del alumnado de primaria en centros públicos y un 51,4 % en concertados y privados. En infantil, las cifras son más elevadas: el 71,2 % de quienes tienen entre 0 y 3 años y el 54,2 % del segundo ciclo (3-6 años) se quedan al comedor. Sin embargo, al llegar a secundaria la cobertura se desploma: solo un 2,9 % del alumnado de ESO en centros públicos accede al servicio, frente al 27,2 % en la privada y concertada".

Realidades dispares, que estarían relacionadas con otro dato destacable y es que, el 15 % de los colegios públicos de primaria y el 82 % de los institutos carecen de comedor escolar, según esta misma fuente.

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¿Qué son las ayudas de comedor?

Se trata de ayudas gestionadas por las comunidades autónomas y, en algunos casos, por los ayuntamientos. Su objetivo es el de cubrir total o parcialmente el coste del servicio de comedor en centros educativos sostenidos con fondos públicos y tratan de garantizar una alimentación adecuada al alumnado y facilitar la conciliación familiar, especialmente en hogares con menos recursos.

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Estas ayudas se aplican en Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y, según la comunidad, también en primer ciclo de Infantil (0‑3 años) y Bachillerato cuando el centro dispone de comedor.

El funcionamiento es similar en todo el país, aunque cada comunidad fija sus propios requisitos y cuantías. En general, las familias pueden recibir beca completa (comedor gratuito) o beca parcial (subvención del 50–75 % del coste). El criterio principal es la renta familiar per cápita, calculada a partir de la declaración de la renta del año anterior. También se priorizan situaciones como familias monoparentales, numerosas, discapacidad, acogimiento, protección internacional o vulnerabilidad social, así como alumnado usuario fijo del comedor (al menos tres días por semana).

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La solicitud suele abrirse entre abril y julio, dependiendo de la comunidad, y se presenta en el centro escolar o de forma telemática ante la consejería de educación. Se exige documentación como libro de familia, empadronamiento, matrícula y acreditación de circunstancias especiales. No existe una beca estatal única ya que cada comunidad regula su propio programa, lo que explica que los importes y requisitos varíen. En todas ellas, sin embargo, las ayudas buscan asegurar que ningún menor quede excluido del comedor por motivos económicos y que las familias dispongan de un recurso clave para la conciliación.

En el caso de las ayudas contempladas por el ministerio de Educación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el plazo está vigente para el 10 de septiembre.

Diferencias por comunidades autónomas

El proyecto Plato Limpio se ha especializado en los últimos años en ofrecer soluciones a los centros educativos para optimizar estos recursos ajustados a las partidas presupuestarias aprobadas por cada región. Desde su plataforma invitan a todos los participantes de la comunidad escolar en la optimización de los alimentos y la reducción de desechos atendiendo a la filosofía de que "el comedor escolar se revela como una pieza fundamental del sistema educativo, especialmente para las familias más vulnerables".

Con datos del curso pasado, Plato Limpio hizo un análisis por los principales programas de ayudas de las comunidades autónomas llegando a la siguiente conclusión:

Cataluña: Es una de las regiones que más invierte en becas de comedor y que ha logrado mayor cobertura. En el curso 2024-2025 la Generalitat destinó unos 210 millones de euros , que beneficiaron a 213.965 alumnos , y la cifra se mantiene en niveles similares para 2025/26.

Es una de las regiones que más invierte en becas de comedor y que ha logrado mayor cobertura. En el curso 2024-2025 la Generalitat destinó unos , que beneficiaron a , y la cifra se mantiene en niveles similares para 2025/26. Andalucía: La Junta de Andalucía mantiene un sistema de bonificación del comedor escolar según la renta familiar, que destaca por su amplitud de criterios . Es de las comunidades con umbral económico más amplio: por ejemplo, se considera umbral de pobreza unos 20.000 € anuales para una familia tipo, muy por encima de otras regiones.

La Junta de Andalucía mantiene un sistema de según la renta familiar, que destaca por su . Es de las comunidades con umbral económico más amplio: por ejemplo, se considera unos para una familia tipo, muy por encima de otras regiones. Comunidad Valenciana: La Generalitat Valenciana ha mantenido y ligeramente incrementado la inversión en becas de comedor hasta 76,3 millones de euros en 2025-2026, unos 850.000 € más que el año anterior. Su sistema funciona por puntuación/baremo : se bareman todas las solicitudes en función de la renta per cápita y circunstancias familiares (número de hijos, discapacidad, familia monoparental, etc.), y se asignan las ayudas de mayor a menor necesidad hasta agotar presupuesto.

La Generalitat Valenciana ha mantenido y ligeramente incrementado la inversión en becas de comedor hasta en 2025-2026, unos 850.000 € más que el año anterior. Su sistema funciona por : se bareman todas las solicitudes en función de la renta per cápita y circunstancias familiares (número de hijos, discapacidad, familia monoparental, etc.), y se asignan las ayudas de mayor a menor necesidad hasta agotar presupuesto. País Vasco: El País Vasco destaca por tener el sistema más inclusivo y generoso de todos. Euskadi es la única comunidad que ofrece comedor escolar gratuito a todo el alumnado en situación de pobreza, cumpliendo así con la recomendación europea de garantizar este servicio a todos los niños vulnerables. De hecho, mientras en muchas regiones apenas un 10 % o menos del alumnado tiene beca (Murcia ~2 %, Madrid ~12 %, etc. según datos recientes), en el País Vasco el porcentaje es mucho mayor porque el criterio de renta se ajusta para no dejar fuera a quienes lo necesitan.

Ayudas municipales

Aunque las principales partidas de ayudas o becas comedor son ofrecidas por las comunidades autónomas, algunos ayuntamientos complementan estos programas con líneas de subvenciones o apoyos propios. Estas ayudas municipales se articulan habitualmente en dos vías: subvenciones directas a las familias y financiación del servicio a través de los centros o entidades gestoras. En el primer caso, el ayuntamiento concede una cuantía económica para cubrir total o parcialmente el coste del comedor, que se abona a la familia o directamente al centro escolar. En el segundo, el consistorio firma convenios con colegios, AMPA o empresas de catering para reducir el precio del menú a los usuarios que cumplan los requisitos sociales establecidos.

Los criterios de acceso suelen ser similares en la mayoría de municipios. El principal es la renta familiar per cápita, calculada a partir de la declaración de la renta o de informes de servicios sociales. También se priorizan situaciones de vulnerabilidad, como familias monoparentales, numerosas, menores en acogimiento, discapacidad, víctimas de violencia de género o riesgo de exclusión social.

En muchos ayuntamientos, los servicios sociales emiten un informe de valoración que determina el grado de necesidad y el tipo de ayuda, ya sea beca completa, beca parcial o apoyo excepcional. Además, suele exigirse que el menor esté matriculado en un centro público o concertado del municipio y que sea usuario habitual del comedor.