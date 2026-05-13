Hasta el 50% del comedor escolar, el gasto cubierto por ayudas municipales poco conocidas

El precio del comedor escolar varía considerablemente en función de la comunidad autónoma, pero puede llegar a superar los 150 euros mensuales

Ayuda de hasta 1.500 euros para familias monoparentales: aún se puede solicitar

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El comedor escolar es uno de esos gastos que muchas familias asumen como fijos e inevitables. Llega el recibo cada mes, se paga y se olvida. Lo que muchos padres y madres no saben es que ese importe, que en muchos casos supera los 100 euros mensuales por hijo, puede reducirse a la mitad o incluso a cero gracias a las ayudas que existen, que están activas y cuyo plazo de solicitud para el próximo curso abre precisamente en estas semanas. El problema es que muchas son de ámbito municipal o autonómico y apenas se anuncian.

Lo que cuesta el comedor escolar en España

El punto de partida es entender el peso económico real del servicio. El precio del comedor escolar varía considerablemente en función de la comunidad autónoma, yendo desde los 4,3 euros diarios en las regiones más asequibles como Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana, hasta más de 7 euros por día en Navarra, Cataluña o La Rioja. En el caso de Cataluña, el precio del comedor escolar para el curso 2025-2026 subió hasta los 7,54 euros diarios para el alumnado fijo, lo que supone un incremento del 4% respecto al curso anterior.

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Su peso es tal, que el precio del comedor escolar supone casi un 50% de los gastos escolares en las familias y puede llegar a superar los 150 euros en los colegios concertados, en los que no existe un precio de referencia.

Lo que cubre la Junta de Castilla y León

Las coberturas más generosas son las de las comunidades autónomas. En Castilla y León, el sistema de ayudas al comedor escolar para el próximo curso 2026-2027 ya tiene convocatoria publicada. El importe del menú se podrá reducir en un 50%, un 75% o un 100% del precio total, en función de la situación económica familiar. La solicitud puede realizarse de forma telemática a través del portal de educación de la Junta o de forma presencial en el propio centro educativo.

Barcelona: período abierto

En Barcelona, el Consorci d'Educació gestiona ayudas individuales de comedor con cuatro períodos de solicitud abiertos a lo largo del curso. El cuarto período de solicitud del curso 2025-2026 está abierto entre el 2 de marzo y el 10 de mayo de 2026, ambos incluidos. Se trata de una ventana que muchas familias desconocen y que permite acceder a la beca incluso a mitad de curso, no solo al inicio. La convocatoria está dirigida a todo el alumnado escolarizado en cualquiera de los cursos de las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, en centros de Barcelona sufragados con fondos públicos.

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La Comunidad de Madrid: renovación ya abierta para 2026-2027

La Comunidad de Madrid tiene su propio sistema de becas de comedor, que va más allá del criterio de renta. Para el curso 2026-2027, pueden solicitar la beca de comedor quienes reciban el Ingreso Mínimo Vital con una renta familiar por persona inferior a 8.400 euros; quienes dispongan del título de Familia Numerosa con renta entre 8.400 y 10.000 euros por persona; víctimas de terrorismo o de violencia de género; miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid; y alumnado en acogimiento familiar.

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Además, las personas que ya fueron beneficiarias de la beca en el curso 2025-2026 pueden solicitar la renovación, sin necesidad de repetir todo el proceso de solicitud, siempre que la unidad familiar no haya cambiado y sigan cumpliéndose los requisitos.

A nivel municipal y el ejemplo de Alcobendas

A las ayudas autonómicas se suman las municipales, que en muchos casos pasan desapercibidas. Un ejemplo sería el del Ayuntamiento de Alcobendas, que tiene activa su convocatoria de ayudas de comedor para el curso 2025-2026. Los requisitos incluyen estar empadronado en Alcobendas antes del 1 de septiembre de 2025, que el alumno haya estado matriculado en un centro educativo de la Comunidad de Madrid sostenido con fondos públicos en alguno de los niveles que van desde el primer ciclo de infantil hasta educación primaria, y que los ingresos de la unidad familiar en el año 2024 sean menores de 9.500 euros para cada una de las personas que la forman.

El primer paso para solicitarlas no es buscar en el BOE, sino llamar a los servicios educativos del propio municipio y a la secretaría del colegio. Las convocatorias se publican en los boletines oficiales de cada provincia o comunidad y en las webs de los ayuntamientos, pero rara vez llegan a las familias de forma proactiva. El criterio de renta que aplica cada convocatoria es diferente: algunas usan el IPREM como referencia, otras fijan un límite absoluto por miembro de la unidad familiar, y otras tienen baremos que combinan renta, número de hijos y situación laboral.

Lo que es común a todas es que el dinero no se reclama solo. Y que, en muchos casos, la diferencia entre pedirlo y no pedirlo equivale a varios cientos de euros al año.