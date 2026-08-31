Guipúzcoa lidera el crecimiento porcentual entre los tres territorios, Álava presenta el importe medio más elevado y Vizcaya concentra el mayor número de pensiones

El País Vasco es la comunidad con la pensión media más elevada de España, por encima de los 1.373,44 euros de promedio del conjunto del sistema

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GuipúzcoaEuskadi vuelve a marcar cifras récord en materia de pensiones. La Seguridad Social abonó en agosto 592.012 pensiones contributivas en la comunidad autónoma, un 1,10% más que en el mismo mes del año anterior, con una cuantía media de 1.684,28 euros, tras un incremento interanual del 4,13%. El dato sitúa al País Vasco como la comunidad con la pensión media más elevada de España, por encima de los 1.373,44 euros de promedio del conjunto del sistema.

Entre todas las modalidades, la jubilación concentra el mayor número de prestaciones. En agosto se abonaron en Euskadi 398.600 pensiones de jubilación, una cifra que deja a la comunidad a las puertas de la barrera de las 400.000. La cuantía media de estas prestaciones alcanza los 1.909,25 euros, muy por encima de la media estatal para esta modalidad, situada en 1.574 euros.

Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan así tanto el aumento del número de pensiones como el incremento de su cuantía media. La nómina mensual de las prestaciones contributivas en Euskadi se acerca a los mil millones de euros, después de que el gasto total haya experimentado también un crecimiento respecto a agosto del año pasado.

Hay que tener en cuenta, además, que el número de pensiones no equivale necesariamente al de personas pensionistas, ya que un mismo beneficiario puede percibir más de una prestación. La cifra de 592.012 incluye las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

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Guipúzcoa registra el mayor aumento porcentual

Por territorios, Guipúzcoa es el que registra el mayor crecimiento interanual de la pensión media dentro de Euskadi. En agosto se abonaron 198.664 pensiones en el territorio, con una cuantía media de 1.654,62 euros, lo que supone un incremento superior al 4% respecto al mismo mes de 2025.

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La cifra sitúa la pensión media guipuzcoana por debajo de las registradas en Álava y Vizcaya, aunque es la que más crece porcentualmente de los tres territorios históricos. En Guipúzcoa, además, el número de prestaciones continúa acercándose a las 200.000.

La modalidad de jubilación es también la más numerosa en este territorio. Más de 137.000 personas perciben una pensión de este tipo, con una cuantía media de 1.857 euros, después de aumentar alrededor de un 4,3% en el último año. El importe medio de las jubilaciones guipuzcoanas se mantiene, sin embargo, por debajo de los registrados en Vizcaya y Álava.

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En el resto de modalidades, las pensiones de viudedad constituyen el segundo grupo más numeroso, seguidas de las prestaciones por incapacidad permanente. En Guipúzcoa, las pensiones de viudedad rondan una cuantía media de 1.140 euros, mientras que las de incapacidad permanente superan los 1.600 euros. Las prestaciones por orfandad presentan el promedio económico más bajo entre las diferentes categorías.

Álava tiene la pensión media más alta y Vizcaya concentra más prestaciones

Aunque Guipúzcoa encabeza el crecimiento porcentual, Álava registra la pensión media más elevada de Euskadi. En agosto se abonaron en este territorio 85.802 pensiones, con un importe medio de 1.709 euros y un incremento interanual del 4,03%.

Vizcaya, por su parte, concentra el mayor número de prestaciones. La Seguridad Social abonó 307.546 pensiones, con una cuantía media de 1.696,55 euros, un 4,09% más que un año antes. De esta forma, los tres territorios vascos superan ampliamente la media estatal en el importe medio de sus pensiones.

En el conjunto de Euskadi, después de las 398.600 prestaciones de jubilación, la modalidad más numerosa es la de viudedad, con 132.270 pensiones y una cuantía media de 1.170,41 euros. Le siguen las prestaciones por incapacidad permanente, que suman 43.031 y alcanzan un promedio de 1.590,25 euros.

Más de 10,5 millones de pensiones en España

En el conjunto de España, la nómina de agosto de la Seguridad Social alcanzó los 14.470,4 millones de euros para el pago de 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas. La pensión media del sistema se situó en 1.373,44 euros, un 4,6% más que en agosto del año anterior.

Las prestaciones de jubilación representan la mayor parte del sistema, con 6,74 millones de pensiones, seguidas por las más de 2,3 millones de viudedad. También se contabilizaron más de un millón de prestaciones por incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

En este escenario, Euskadi mantiene su posición como el territorio con la cuantía media más alta del sistema. La diferencia resulta especialmente significativa en las pensiones de jubilación, cuyo promedio supera los 1.900 euros mensuales en la comunidad autónoma.