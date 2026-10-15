Hasta el 80% del coste de un ascensor salvaescaleras en viviendas unifamiliares: las ayudas menos conocidas

Existen líneas de ayudas estatales y autonómicas que ayudan a financiar el coste de una silla salvaescaleras

Hasta 17.000 euros por contratar a una empleada del hogar con incentivos públicos: aún hay ayudas disponibles

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Instalar un salvaescaleras en una vivienda de dos plantas cuesta entre 4.000 y 12.000 euros dependiendo del modelo, longitud del recorrido y complejidad de la instalación. Esta cifra suele resultar disuasoria para la mayoría de las familias con personas mayores que se enfrentan al problema de la accesibilidad vertical dentro de su casa. Pero casi todas las comunidades autónomas mantienen ayudas específicas que cubren entre el 40% y el 90% del coste, con máximos que alcanzan los 30.000 euros por vivienda en Cataluña y una deducción del 15% en el IRPF compatible con esas mismas subvenciones. Combinar todas las vías disponibles reduce el coste real para el usuario hasta menos de la mitad del importe facturado por el instalador.

Qué cubren estas ayudas

El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 sigue aplicándose durante 2026 en las convocatorias plurianuales autonómicas y en las financiadas con Fondos Next Generation EU. La cobertura estándar alcanza el 60% del coste subvencionable, con incremento al 80% cuando el solicitante acredita discapacidad reconocida igual o superior al 33% o cuando tiene más de 65 años. Los edificios declarados Bien de Interés Cultural reciben un complemento adicional de 1.000 euros sobre la cuantía calculada.

Las actuaciones que entran en el catálogo van más allá del propio salvaescaleras: ascensores unifamiliares completos, sillas y plataformas elevadoras, rampas exteriores e interiores, automatismos para puertas, videoporteros adaptados, pantallas de comunicación y sistemas domóticos para autonomía personal.

El beneficiario puede encajarse en tres categorías: propietarios de hasta 40 años, mayores de 65 y personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. El nivel de ingresos de la unidad familiar debe quedar por debajo de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El nuevo Plan Estatal 2026-2030, en fase de aprobación, mantiene líneas similares.

Dónde las ayudas suben al 90%

Cataluña ofrece la convocatoria más generosa del mapa español. Su Plan de Accesibilidad Universal 2024-2027 dispone de 45 millones de euros, y las ayudas específicas para vivienda pueden alcanzar los 30.000 euros por unidad, con cobertura entre el 50% y el 90% del coste según el grado de discapacidad reconocido. La Agencia de la Vivienda de Catalunya tramita las solicitudes junto a los ayuntamientos y resuelve en un máximo de tres meses.

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La Comunidad Valenciana financia entre el 25% y el 50% para ascensores domésticos y salvaescaleras según el perfil del beneficiario: los mayores de 65 años y las personas con discapacidad llegan al tope del 50%; las familias con ingresos medios-bajos se quedan en el rango del 25% al 40%. La Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, cubre hasta el 35% del coste. Andalucía exige discapacidad reconocida superior al 30%, edad superior a 65 años e ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, con actuaciones que van desde el propio salvaescaleras hasta la adaptación completa de baños y cocinas. Madrid, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Baleares mantienen líneas propias con calendarios diferenciados que conviene consultar en las respectivas consejerías de vivienda o bienestar social.

La deducción del IRPF y otras vías

La deducción del 15% del IRPF por obras de mejora de accesibilidad en la vivienda habitual funciona como segunda capa financiera. Se aplica sobre las cantidades invertidas en el ejercicio con límite anual de 9.040 euros por vivienda, y resulta compatible con las subvenciones autonómicas siempre que el conjunto de ayudas no supere el coste total de la obra. Para una instalación de 8.000 euros, la deducción suma 1.200 euros adicionales de ahorro fiscal en la declaración del año siguiente. El requisito específico exige que la obra sirva a una persona con discapacidad o mayor de 65 años residente en la propia vivienda.

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Tres opciones adicionales amplían aún más el mapa. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) financia la parte no subvencionada con tipos preferentes. Varios ayuntamientos aplican bonificaciones sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los años posteriores a la reforma. Finalmente, el certificado oficial de discapacidad tramitado por Servicios Sociales facilita otros beneficios asociados a la autonomía personal, como transporte adaptado o ayudas técnicas específicas.