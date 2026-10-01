Hasta 17.000 euros por contratar a una empleada del hogar con incentivos públicos: aún hay ayudas disponibles

Castilla-La Mancha mantiene abierta una ayuda para contratar cuidadores que puede cubrir el 100% del SMI

Las ayudas que cubren parte del coste de una cuidadora o asistente personal en casa: requisitos, cuantías y dónde se solicitan

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Contratar a una persona para cuidar de los hijos o de un familiar dependiente puede suponer un gasto difícil de asumir para muchas familias. En 2026 siguen existiendo ayudas públicas para reducir ese coste y algunas son especialmente elevadas. Castilla-La Mancha mantiene abierta una convocatoria que puede cubrir una parte importante del salario de la persona contratada para prestar cuidados en el domicilio.

La ayuda activa en esta comunidad es incluso más alta de lo que ofrecían programas anteriores. La convocatoria de 2026 permite recibir hasta el equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional anual, que este año asciende a 17.094€, siempre que se cumplan los requisitos de renta y contratación establecidos por la Junta de Comunidades.

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Hasta 17.094€ según la renta familiar

La línea principal está dirigida a personas que trabajen por cuenta ajena o por cuenta propia y contraten a una persona desempleada para cuidar en casa de hijos menores de 14 años o de familiares dependientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Tanto la persona beneficiaria como el menor o familiar atendido deben residir en Castilla-La Mancha.

La cuantía depende de la renta per cápita familiar. Cuando es igual o inferior a 20.000€ anuales, la subvención puede alcanzar el 100% del SMI anual, es decir, 17.094€ en 2026. Para rentas superiores a 20.000€ e inferiores a 30.000€, la cobertura baja al 75%, lo que equivale a 12.820,50€. En las familias monoparentales de este segundo tramo, el porcentaje asciende al 80%, hasta 13.675,20€.

Las cifras se calculan tomando como referencia un contrato de doce meses y a jornada completa. Si la duración o la jornada es inferior, el importe se reduce de forma proporcional. En los contratos fijos discontinuos, que deben ser a jornada completa, la subvención se ajusta al periodo efectivo de actividad.

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La convocatoria de 2026 cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y financia contrataciones formalizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El plazo general permanece abierto hasta el 30 de octubre, pero hay un detalle importante: la solicitud debe presentarse dentro del mes siguiente a la formalización del contrato.

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Qué requisitos deben cumplirse

No basta con contratar a cualquier persona para realizar tareas domésticas. La finalidad de esta ayuda es facilitar la conciliación mediante cuidados a domicilio. El beneficiario debe figurar como titular del hogar familiar en la cotización a la Seguridad Social de la persona cuidadora y tener una renta per cápita inferior a 30.000€.

Además, la persona solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja deben ejercer una actividad remunerada, salvo determinadas situaciones de incapacidad. La suma de sus jornadas de trabajo debe ser igual o superior a la jornada contratada con la persona cuidadora. Cuando la ayuda se solicita por cuidado de menores, también hay que ostentar su guarda y custodia.

La contratación debe formalizarse correctamente y la persona empleada debe estar dada de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Para tramitar la ayuda se exige, entre otra documentación, copia del contrato, justificantes de cotización, empadronamiento y autorizaciones para comprobar datos laborales o la situación de dependencia del familiar atendido.

La concesión es directa y se realiza por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible. La normativa permite además sustituir a la persona contratada si el contrato se extingue o suspende, siempre que la nueva contratación siga cumpliendo las condiciones exigidas.

Bonificaciones estatales en la Seguridad Social

Al margen de las subvenciones autonómicas, contratar legalmente a una persona empleada de hogar mantiene incentivos en todo el país. El SEPE recuerda que los empleadores tienen derecho, con carácter general, a una reducción del 20% en la aportación empresarial por contingencias comunes y a una bonificación del 80% en las cuotas por desempleo y FOGASA.

Estas ventajas son diferentes de las ayudas directas y se aplican sobre las cotizaciones sociales. Existen además bonificaciones específicas en determinados supuestos, como las relacionadas con familias numerosas, aunque su aplicación depende de las condiciones previstas en la normativa vigente.

Otras comunidades también han convocado programas propios. Madrid, por ejemplo, destinó 2,3 millones de euros a su convocatoria de 2026, con ayudas de hasta 4.000€ para sufragar cuotas de Seguridad Social de personas empleadas de hogar dedicadas al cuidado de menores o familiares dependientes. Sin embargo, el plazo madrileño terminó el 30 de abril, por lo que ya no admite nuevas solicitudes este año.

La situación es distinta en Castilla-La Mancha, donde la convocatoria sigue abierta en septiembre. Por eso, quienes estén pensando en contratar ayuda para el cuidado de menores o dependientes deberían revisar antes las condiciones y los plazos: una contratación realizada sin respetar el procedimiento puede impedir después acceder a la subvención.