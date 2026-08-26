Extremadura mantiene, para el ejercicio 2026, un programa autonómico específico que sufraga hasta el 70% del presupuesto de esa obra

Las familias numerosas podrán acceder en 2026 a nuevas rebajas y ayudas en actividades deportivas

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Que la cocina sea el eje neurálgico de la vida doméstica no es un simple slogan publicitario propio de las revistas de decoración, sino que se trata buena parte de la base para el bienestar cotidiano, particularmente en los hogares con más miembros, donde el equipamiento, la superficie útil y la funcionalidad de esa estancia soportan una intensidad de uso incomparable con la de vivienda unipersonal, por ejemplo.

Cuando la familia es numerosa y la vivienda arrastra décadas de antigüedad, la reforma del cuarto húmedo por excelencia se convierte en una necesidad económica que puede ser de lo más exigente. Extremadura mantiene, para el ejercicio 2026, un programa autonómico específico que sufraga hasta el 70% del presupuesto de esa obra, con un tope de 14.000 euros en vivienda unifamiliar, cuando concurre la condición de familia numerosa, y que sin embargo permanece considerablemente infrautilizado por sus potenciales beneficiarios.

El Programa Autonómico de Rehabilitación de Vivienda en el ámbito rural

El instrumento se ampara en el Decreto 177/2025 y cuenta con una dotación total de 4 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades sucesivas (2026, 2027, 2028 y 2029). El plazo ordinario de solicitud abarca los tres meses comprendidos entre el 1 de marzo y el 1 de junio de 2026, a la espera de la reapertura para la anualidad siguiente.

El ámbito territorial es específico: viviendas o inmuebles radicados en municipios o núcleos de población con una población residente igual o inferior a 10.000 habitantes, una acotación que en Extremadura abarca prácticamente todo el territorio autonómico a excepción de las áreas metropolitanas de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. La vivienda ha de haber sido finalizada antes de 2006, salvo en las obras exclusivamente de accesibilidad o de eficiencia energética con calificación A, y el solicitante ha de ostentar el 100 % del pleno dominio o del usufructo vitalicio.

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Qué obras se subvencionan y por qué la cocina encaja

La convocatoria diferencia cinco tipos de actuaciones subvencionables. Interesa aquí particularmente la letra c) —"actuaciones relativas a la adecuación interior de la vivienda a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene legalmente exigidas"— y la letra e) —"actuaciones de mejora de las condiciones de utilización, accesibilidad y habitabilidad"—.

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Bajo esa doble cobertura conceptual encaja de manera natural la reforma integral de la cocina: sustitución de tabiquería, actualización de las instalaciones de fontanería y electricidad, renovación de sanitarios, grifería y muebles de cocina —el mobiliario del lavabo también—, y adaptación general de la estancia a los estándares vigentes del Código Técnico de la Edificación. Quedan excluidos los electrodomésticos, las calderas o calentadores, la placa de cocción, el horno y el extractor de humos, es decir, todo aquello que la Administración considera equipamiento amovible.

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El plus de la familia numerosa

La ayuda funciona en dos escalones. Con carácter general, la subvención alcanza el 50% del presupuesto protegido. Ese porcentaje se eleva hasta el 70% cuando concurre, en la fecha de la solicitud, alguna de las tres circunstancias que la norma enumera:

Ser persona joven, igual o inferior a 35 años

Ostentar la condición de familia numerosa o de familia monoparental

Convivir en el hogar con un miembro especialmente protegido (grado de discapacidad ≥33 %, víctima de violencia de género o de terrorismo).

Sobre esa base porcentual opera el tope cuantitativo absoluto: 14.000 euros por vivienda unifamiliar y 9.000 euros por vivienda ubicada en edificio de tipología residencial colectiva. La documentación acreditativa de la condición de familia numerosa se aporta o —si el solicitante autoriza el acceso electrónico— se recaba de oficio por la Administración.

Un aspecto que sorprende leyendo el articulado es que la familia numerosa, siendo criterio para el porcentaje elevado de subvención, no aparece como primer nivel de prioridad en el acceso: la resolución escalonada da preferencia, sucesivamente, a las personas jóvenes que no hayan percibido ayudas de vivienda en los cinco años previos, a los beneficiarios con ingresos ≤2,5 IPREM, a quienes se sitúan entre 2,5 y 4 IPREM, y por último al resto.

Esta distinción sutil explica que numerosas familias numerosas dejen pasar la convocatoria con la creencia errónea de que su perfil no encaja, y contribuye a que el programa se solicite considerablemente por debajo de la demanda potencial que la propia estructura demográfica del medio rural extremeño arroja.

Cómo tramitar la solicitud

El procedimiento es íntegramente telemático a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura exige presentar el proyecto o memoria técnico-económica firmada por técnico competente, el Libro del Edificio Existente cuando resulte exigible, un reportaje fotográfico previo al inicio de las obras y, si procede, el certificado de eficiencia energética previo y posterior. Las obras no pueden haberse iniciado antes de la presentación de la solicitud, requisito taxativo que descarta cualquier reforma ya en curso. La resolución corresponde a la Secretaría General de Vivienda, con un plazo máximo de tres meses.