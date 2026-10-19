El objetivo de los ayuntamientos es facilitar el emprendimiento y mejorar la sensación de deterioro de un centro repleto de escaparates cerrados

Hasta 3.000 euros para conservar un comercio histórico: varias comunidades autónomas ya ofrecen ayudas

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Abrir un pequeño comercio o taller en un local vacío del centro urbano ha dejado de ser una operación financiada con tan solo fondos privados. Varias ciudades españolas han lanzado durante 2026 convocatorias específicas de subvenciones para quienes se atrevan a instalar su negocio en los bajos comerciales que llevan meses o años cerrados en cascos históricos y ejes comerciales tradicionales. Las ayudas alcanzan hasta 30.000 euros por proyecto en algunos casos, y cubren desde las obras de reforma del local hasta el equipamiento, la digitalización y las tasas municipales de licencia.

El objetivo de los ayuntamientos que las promueven es doble. Por un lado, reducir la sensación de deterioro urbano que genera un centro con muchos escaparates cerrados, y por el otro facilitar el emprendimiento a quienes tienen la idea pero no el capital para arrancar.

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Ayudas municipales al 100% del gasto

Vélez-Málaga acaba de abrir una convocatoria que otorga hasta 20.000 euros ampliables y subvenciona el 100% de la inversión con un máximo de 4.000 euros por proyecto. La ayuda va dirigida a autónomos y pymes que abran negocio dentro del Centro Histórico o trasladen su actividad allí desde otras zonas de la ciudad. El Ayuntamiento abona el 100% de forma anticipada sin exigir garantías, y el plazo para solicitarla termina el 30 de septiembre. Los gastos elegibles incluyen obras de reforma, equipamiento, digitalización, mejora de fachadas, licencias y estudios técnicos.

Elda mantiene abierta hasta el 31 de octubre una línea extraordinaria más ambiciosa. Subvenciona el 100% del gasto justificable con un límite general de 20.000 euros por proyecto y hasta 30.000 euros cuando el nuevo negocio se dedica al sector del calzado, la marroquinería o actividades afines. El local debe estar en planta baja con acceso directo desde la vía pública y permanecer abierto un mínimo de 24 meses. La convocatoria ha permitido ya la apertura de cinco nuevos comercios.

Bilbao lleva desde 2022 aplicando el modelo a través de Bilbao Ekintza. La convocatoria 2026/2027 cubre el 90% del presupuesto protegible de las obras con un tope máximo de 6.000 euros por local. El programa se centra en zonas prioritarias: Casco Viejo, Bilbao La Vieja, San Francisco, Zabala y el barrio de Irala, con calles concretas delimitadas (Bailén, Dos de Mayo, General Castillo, Hernani, Lamana). Las solicitudes se atienden por orden cronológico hasta el 30 de diciembre o hasta que se agote el presupuesto.

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Otras convocatorias abiertas

Palencia ha aprobado su convocatoria 2026 con presupuesto de 10.000 euros y dos modalidades. La primera concede 720 euros por solicitud a autónomos o pymes que ocupen un local comercial vacío. La segunda está pensada para propietarios de locales sin uso que quieran embellecer el escaparate y promocionar el inmueble para futuros negocios, con límite de dos locales por propietario.

Petrer mantiene abierta hasta el 30 de septiembre su propia línea para el casco antiguo. Financia dos tipos de necesidades: mejoras del local comercial y coste del alquiler de espacios donde se instale un nuevo negocio. Solo admite aperturas formalizadas desde el 1 de octubre de 2025 en sectores de pequeño comercio minorista, hostelería y servicios de proximidad. La permanencia mínima exigida es también de 24 meses.

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