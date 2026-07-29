Ayudas para recuperar pueblos vacíos: ofrecen importantes sumas de dinero por mudarse a zonas rurales

Ya hay más de 3.500 pueblos completamente abandonados, y a esa cifra hay que sumarle otros 3.403 municipios en riesgo alto de despoblación

Ayudas de hasta varios miles de euros para quienes conviertan locales vacíos en viviendas

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España vivimos una paradoja poblacional curiosa. Mientras en las grandes ciudades se expulsa a los jóvenes con unos precios inasumibles de la vivienda, más de 3.500 pueblos figuran ya como completamente abandonados. A esa cifra hay que sumarle otros 3.403 municipios en riesgo alto de despoblación, y a esto se une otro dato más, que ahonda en el problema: el 82% de los 6.820 municipios españoles con menos de 5.000 habitantes ha perdido población en la última década, y el porcentaje sube al 86% en aquellos de menos de 1.000.

Con ese escenario casi catastrófico, ya hay ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, e incluso el propio Gobierno central, que han desplegado en los últimos años una red creciente de ayudas económicas, ya sean directas, fiscales, en forma de rehabilitación o de acompañamiento, pensadas para tratar de revertir este flujo.

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El paraguas estatal: Plan Estatal de Vivienda

La partida más generalista y con mayor alcance geográfico es la que canaliza el Plan Estatal de Vivienda. Contempla una subvención que puede alcanzar los 10.800 euros para la adquisición de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, dirigida prioritariamente a jóvenes menores de 35 años, aunque muchas comunidades han extendido su cobertura a otros perfiles. Se ejecuta a través de cada gobierno autonómico, con sus propios plazos, requisitos de renta y calendarios de convocatoria.

Castilla y León: 2.000 euros por familia con hijos

Sobre esa base, algunas autonomías han montado programas específicos con lógica de "prima de asentamiento". Un buen ejemplo es el aprobado por la Junta de Castilla y León, que otorga una ayuda directa de hasta 2.000 euros a las familias con hijos que trasladen su residencia a municipios de menos de 20.000 habitantes.

Las unidades familiares sin hijos reciben 1.000 euros, cifra que se duplica cuando la unidad familiar cuenta con hijos o con hermanos menores. El pago es único, se abona tras la validación del empadronamiento y la comprobación de la convivencia, y quien la percibe debe saber que la ayuda tributa en el IRPF como ganancia patrimonial.

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Cataluña: hasta 40.000 euros por rehabilitar

Cataluña ha ido más allá con una convocatoria específica de rehabilitación aprobada por la Generalitat que documenta Solidaridad Intergeneracional. Se aplica en municipios de menos de 1.000 habitantes, con el importe máximo reservado a los de menos de 500, exige que el precio de la vivienda no supere los 180.000 euros, obliga a la ocupación en un plazo máximo de tres meses desde la compraventa y a mantener la residencia habitual durante al menos cinco años.

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Su cuantía oscila entre 20.000 y 40.000 euros. El extremo inferior si se trata de vivienda que va a ser residencia habitual, y hasta 40.000 si se rehabilita una casa que llevaba más de dos años vacía. Es probablemente la ayuda directa a la rehabilitación más generosa vigente hoy en España.

Navarra: hasta el 16% del precio

La Comunidad Foral de Navarra ha lanzado por su parte un programa específico para la compra de vivienda de segunda mano dirigido a menores de 35 años en municipios de hasta 5.000 habitantes o en núcleos no urbanos de hasta 20.000. Las familias con ingresos anuales por debajo de 28.078,33 euros pueden recibir el 16% del precio de la compraventa, con un límite máximo fijado en 1.922,84 euros por metro cuadrado útil. La solicitud se tramita en el Departamento de Vivienda navarro.

Cuando quedarse a vivir da derecho a desgravar

Al margen de las ayudas directas, existe una segunda capa de incentivos que muchos hogares olvidan: las deducciones en el IRPF autonómico por residir en municipios con riesgo demográfico.

La Rioj a fue pionera y aplica una deducción de hasta el 25% de la cuota íntegra autonómica por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, según documenta B100, además de una bonificación del 15% por adquirir o rehabilitar vivienda.

a fue pionera y aplica una deducción de hasta el 25% de la cuota íntegra autonómica por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, según documenta B100, además de una bonificación del 15% por adquirir o rehabilitar vivienda. Extremadura contempla una deducción de 330 euros por residir habitualmente en municipios en riesgo de despoblamiento, cifra que puede incrementarse hasta en 264 euros adicionales si el contribuyente tiene descendientes.

contempla una deducción de 330 euros por residir habitualmente en municipios en riesgo de despoblamiento, cifra que puede incrementarse hasta en 264 euros adicionales si el contribuyente tiene descendientes. Castilla-La Mancha aplica una bonificación del 15% por la compra o rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes realizadas desde el 1 de enero de 2021.

aplica una bonificación del 15% por la compra o rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes realizadas desde el 1 de enero de 2021. Castilla y León ofrece deducción para menores de 36 años que compren en municipios de menos de 10.000 habitantes, o de menos de 3.000 si están a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia.

ofrece deducción para menores de 36 años que compren en municipios de menos de 10.000 habitantes, o de menos de 3.000 si están a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia. Galicia ha vinculado su bonificación del 15 % a los proyectos de aldeas modelo.

ha vinculado su bonificación del 15 % a los proyectos de aldeas modelo. Comunidad de Madrid contempla descuentos de hasta 1.000 euros en el IRPF para menores de 35 años residentes en municipios de menos de 2.500 habitantes.

LEADER: financiación europea para emprender en un pueblo

A quien la mudanza le exige también reconstruir su fuente de ingresos, la principal palanca es el programa LEADER, en marcha desde 1991 y hoy plenamente operativo dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027. Puede cubrir hasta el 50% de la inversión de cualquier proyecto empresarial en zona rural, subiendo hasta el 100% en el caso de entidades sin ánimo de lucro o proyectos de interés social, y se gestiona a través de los Grupos de Acción Local de cada comunidad autónoma, con técnicos que asesoran gratuitamente en la elaboración de la solicitud.