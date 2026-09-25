Hasta 3.000 euros para conservar un comercio histórico: varias comunidades autónomas ya ofrecen ayudas

Galicia, Madrid, País Vasco y Baleares impulsan medidas para evitar el cierre de negocios veteranos.

Hasta 50.000 euros para montar una empresa en el pueblo: las ayudas del LEADER que casi nadie solicita

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Los comercios de toda la vida se han convertido en una imagen cada vez menos habitual en muchas ciudades españolas. El relevo generacional, el aumento de los costes y la necesidad de modernizar los locales ponen contra las cuerdas a negocios que llevan décadas abiertos. Para evitar que desaparezcan, varias comunidades autónomas han desarrollado programas de ayudas que buscan facilitar su continuidad, renovación o traspaso.

No existe, sin embargo, una ayuda estatal única para conservar un comercio histórico. Cada autonomía fija sus propios requisitos, cuantías y plazos, y el concepto de negocio tradicional tampoco es idéntico en todos los territorios. En algunos casos se premia expresamente la antigüedad; en otros, el objetivo es impedir que un establecimiento viable eche el cierre cuando su propietario se jubila.

Galicia paga también a quien transmite el negocio

Una de las convocatorias que continúa abierta es el Bono Relevo de la Xunta de Galicia. Su finalidad es evitar el cierre de negocios por falta de relevo generacional y facilitar que otra persona pueda continuar con una actividad que ya funciona. La convocatoria de 2026 admite solicitudes hasta el 30 de septiembre.

Para acceder, el negocio que se transmite debe tener al menos cinco años de antigüedad y domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Galicia. Además, el relevo debe estar motivado por la jubilación o la proximidad a la edad de jubilación del titular, aunque también se contemplan determinados supuestos de incapacidad o fallecimiento.

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La ayuda no se limita a quien toma las riendas del establecimiento. La persona autónoma que transmite el negocio puede recibir 3.000 euros cuando está situado en un municipio de 10.000 habitantes o más. En localidades de menos de 10.000 habitantes, la cuantía destinada a quien cede la actividad asciende a 6.000 euros.

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Quien adquiere la actividad puede recibir bastante más, y la Xunta subvenciona el 70% del precio del contrato de relevo en la modalidad general y el 75% en la rural, con un máximo de 30.000 euros por operación. Con carácter general, el establecimiento debe figurar en la bolsa de relevo de la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo.

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Madrid y País Vasco premian la antigüedad

La Comunidad de Madrid ha incorporado la antigüedad como uno de los criterios para priorizar sus ayudas a la modernización y digitalización de pymes comerciales, de servicios y artesanas. En la convocatoria de 2026, los negocios con más de 50 años tuvieron prioridad para acceder a subvenciones que cubren el 50% de la inversión aceptada, con un máximo de 10.000 euros.

Estas ayudas permiten financiar obras de ampliación o transformación, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y software. Aunque el plazo para presentar solicitudes terminó el 24 de marzo, las actuaciones subvencionables pueden haberse realizado hasta el 15 de septiembre de 2026 y el pago material debe completarse antes del 30 de septiembre.

En el País Vasco, el programa MEC 2026 para la modernización de establecimientos comerciales permanece abierto hasta el 15 de septiembre, salvo agotamiento previo del presupuesto. Financia entre el 40% y el 52% de la inversión admitida, con un máximo de 10.000 euros por establecimiento, para reformas, equipamiento, eficiencia energética o incorporación de nuevas tecnologías.

En este caso, no se trata de una convocatoria exclusiva para establecimientos históricos, pero la antigüedad también da ventaja, y los comercios con más de diez años de actividad reciben puntuación adicional. También se valoran aspectos como la estabilidad del empleo, la pertenencia a asociaciones comerciales o la participación en programas de transmisión empresarial.

Baleares reserva ayudas para establecimientos emblemáticos

Illes Balears ha sido todavía más explícita al incluir en su convocatoria de 2026 la continuidad de establecimientos comerciales y servicios considerados emblemáticos. El programa está dirigido a autónomos y pequeñas empresas con establecimiento físico en las islas y actividad presencial.

La subvención balear cubre hasta el 80% del coste subvencionable, con un máximo de 9.000 euros por beneficiario. Entre las actuaciones admitidas figuran la digitalización, la eficiencia energética, la accesibilidad, la renovación de mobiliario y maquinaria, los sistemas de seguridad, la imagen comercial y las obras de modernización.

El plazo para solicitar esta edición terminó el 16 de junio, pero la existencia de estas convocatorias refleja una tendencia que se repite en distintos territorios. Proteger el comercio tradicional ya no consiste únicamente en conservar una fachada o colocar una placa identificativa, y las administraciones recurren a ayudas a la inversión, incentivos al relevo generacional y ventajas para los establecimientos con mayor antigüedad para que una jubilación o la falta de recursos no supongan el final de un negocio con historia.