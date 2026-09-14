Existen líneas específicas de subvención que cubren entre el 60% y el 100% del coste de estas intervenciones

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Adaptar un pequeño comercio para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden a las personas con discapacidad acceder a él es una operación que rara vez figura entre las prioridades del pequeño comerciante español. La razón no suele ser la falta de voluntad, sino la creencia extendida de que se trata de una obra cara y sin retorno comercial.

Sin embargo, los datos contradicen ese supuesto por partida doble. Primero, porque varias comunidades autónomas y ayuntamientos mantienen abiertas líneas específicas de subvención que cubren entre el 60% y el 100% del coste de estas intervenciones, con importes que en las convocatorias más habituales rondan los 6.000 euros por local y que en algunos programas municipales llegan a los 20.000. Segundo, porque la propia obra transforma un establecimiento en un espacio disponible para el 10% de la población española con algún grado de discapacidad reconocida, además del creciente segmento demográfico de mayores de 65 años con movilidad reducida.

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La referencia municipal más completa

El programa más ambicioso en este momento es el Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid, cuya sexta edición se aprobó por decreto del pasado 17 de abril y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 27 del mismo mes, con una dotación total de cuatro millones de euros distribuidos en tres líneas de actuación diferenciadas, siendo la tercera línea, la específica para locales comerciales situados en la planta baja o primera de edificios residenciales. Esta permite alcanzar una cuantía máxima de subvención de 20.000 euros por local. La particularidad más útil del programa es un blindaje inicial poco frecuente: los primeros 1.000 euros de cualquier actuación subvencionable están cubiertos al 100%, lo que en la práctica significa que el comerciante no aporta nada por ese primer tramo.

A partir de ahí, las cuantías se dividen según la actividad económica del negocio validada por el código CNAE. El plazo de solicitudes de la convocatoria de 2026 se cerró el 27 de julio, pero la línea reabre habitualmente en primavera del ejercicio siguiente, y las actuaciones subvencionables son conocidas de antemano: rampas de acceso, salvaescaleras, plataformas elevadoras verticales, automatismos de apertura de puertas, adaptación de aseos, adecuación de pasillos y sustitución de pavimentos.

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Convocatorias autonómicas abiertas

Fuera de Madrid, varias comunidades autónomas mantienen convocatorias vigentes en las que la adaptación de accesibilidad forma parte del abanico de inversiones subvencionables para pequeños comercios. La Generalitat Valenciana mantiene activo el programa Crea Comercio, gestionado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que financia inversiones en equipamiento y obras de accesibilidad en la zona de venta de establecimientos comerciales de personas físicas, micropymes y pymes. La convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 (CMMOPY) exige que las obras se realicen exclusivamente en la zona de venta y admite entre las inversiones subvencionables la accesibilidad universal, la señalización y otras mejoras funcionales.

En Aragón, las ayudas a la inversión, mejora y digitalización del pequeño comercio para 2026 incluyen expresamente entre los gastos subvencionables las "obras de adecuación y equipamiento para la accesibilidad universal o la supresión de barreras para personas con discapacidad".

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Existen programas equivalentes que siguen abiertos en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana, con calendarios propios que conviene consultar en la web oficial de cada consejería o dirección general de comercio.

Otras palancas menos conocidas

A las subvenciones directas se les pueden sumar dos vías complementarias que muchos comerciantes ignoran. La primera son las bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad, que pueden alcanzar los 6.300 euros por contrato indefinido según edad, género y grado de discapacidad del trabajador contratado, y que pueden combinarse con la subvención de obra si el establecimiento decide, además, incorporar personal con discapacidad.

Por otro lado estaría la deducción fiscal por gastos e inversiones destinadas a la adaptación de locales para el acceso de personas con discapacidad, prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en la del IRPF para empresarios individuales, con un porcentaje de deducción sobre las inversiones acreditadas.