Las festividades de diciembre no solo traen alegría, sino también un desgaste físico, emocional y económico. Casi la mitad de los encuestados (48%) considera probable experimentar algún tipo de agotamiento post-fiestas, un fenómeno conocido como “resaca navideña.”

En cuanto a la recuperación, los datos muestran que la mayoría de los españoles necesita entre una y dos semanas para recuperarse completamente : un 34% logra volver a la normalidad en una semana, mientras que un 20% requiere dos semanas. Sin embargo, un grupo más reducido (13%) afirma necesitar tres semanas o incluso más para recuperarse. Además, el impacto de las fiestas se extiende más allá de enero. Un 17% de los españoles considera que el nuevo año no comienza hasta febrero o más tarde.

En cuanto a generaciones, los Baby Boomers destacan como los más resilientes, con más de la mitad indicando que no requieren tiempo de recuperación tras las fiestas. Por otro lado, los Millennials suelen necesitar más tiempo, y más de un tercio reconoce necesitar al menos dos semanas para retomar su rutina tras el impacto de las celebraciones.

Casi la mitad de los españoles (43%) siente que el 2024 no fue tan exitoso o productivo como esperaban, ya que reconocen no haber cumplido todas las metas que se planteaban este año. Este sentimiento es más notable entre las generaciones más jóvenes.

Los Millennials y la Generación Z parecen ser los más impactados por esta sensación de frustración , ya que una proporción significativa de ellos siente que no lograron todo lo que se propusieron durante el año. En contraste, los Baby Boomers son los menos propensos a sentir insatisfacción con el 2024, consolidándose como la generación más satisfecha con su balance anual.

Entre los objetivos no alcanzados, uno que destacan en especial los españoles es el de las finanzas personales. Un 45% de los encuestados admitió que no logró ahorrar tanto como esperaba, mientras que un 42% lamentó no haber viajado lo suficiente. Otros propósitos como leer más (33%) o mantenerse activo (27%) también quedaron pendientes. Solo un 8% afirmó haber cumplido todos sus objetivos.