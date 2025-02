Todas ellas se basan en el modelo que Shein ha desarrollado desde su creación, en 2008. Es una empresa china, aunque tiene actualmente la sede en Singapur, que concentra miles de fábricas en el sur del territorio chino, en Panyu, en Cantón. Allí fabrican para vender en el extranjero, En 2023 alcanzaron los 43.000 millones de euros en ventas. Producen moda rápida y ultrabarata. El secreto está también en los envíos. Son paquetes valorados generalmente en menos de 150 euros y eso les permite no pagar aranceles en Europa. Además, pueden no cumplir los estándares europeos de calidad.

En Estados Unidos han llegado a paralizar esos envíos procedentes de China durante horas tras una orden de Donald Trump. Y en Bruselas, mientras, según informa Lluís Tovar, la Comisión prepara medidas que buscan la igualdad de condiciones. En la 'pata económica', Bruselas cree que Shein con su política de precios, su publicidad engañosa y sus descuentos, a veces falsos, están reventando el mercado europeo, por lo que proponen que los aranceles se apliquen a todos los productos, independientemente de su precio. Pero la igualdad también la quieren en la 'pata de la calidad', estamos hablando de ropa y de tejidos, pero también de objetos que pueden ser muy sensibles, como los juguetes que pueden acabar en manos de los niños. Y lo que quieren es que se intensifiquen y haya más controles en las aduanas que verifiquen cuando lleguen cumplan los mínimos de calidad europeos o, al menos, que no representen un peligro.

El año pasado llegaron a Europa 4.600 millones de paquetes de bajo valor, el doble que el año anterior. Eso son unos 12 millones cada día. No superan los 150 euros, así que entran libres de aranceles. "Ahora se están dando cuenta de que hay bastante más menudeo de lo que inicialmente habían previsto, porque no se contaban con grandes empresas como Shein o Temu", cuenta Pablo Antonio Fernández, catedrático Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla (US).