Uno de los principales motivos de este descenso son los altos precios de este alimento. Informan P. Ortiz, N. Fresneda, C. Tojal y M. Jiménez.

Las pequeñas pescaderías de barrio o los puestos de los mercados se quedan vacíos. Los vendedores aseguran que los clientes que "a lo mejor venían dos o tres veces a la semana", están dejando de ir a comprar y "ahora solo vienen una". Además, muchos de ellos no compran porque "no conocen los pescados ni cómo se hacen".

El consumo de pescado ha descendido hasta los poco más de 18 kilos por persona al año. El equipo de 'Informativos Telecinco' ha salido a la calle y ha comprobado que la gente compra y come pescado "cada diez días". Los más optimistas intentan hacerlo "mínimo dos" veces a la semana, "pero es que la familia no me acompaña".