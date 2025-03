Javier Ruiz, sobre por qué sube el precio de los huevos: “Alguien está especulando con todo esto”

Estamos viviendo una situación muy extraña. En EEUU hay un problema con los huevos a causa de la gripe aviar, alcanzando el dólar la unidad , pero en España no hay ninguna explicación para esta subida de precio. Los huevos de tamaño M, los más baratos, han subido 30 céntimos en 15 días. Es cierto que el consumo ha subido un 8% en lo que llevamos de 2025, y que los costes también se han incrementado algo, pero no hay fuerzas de mercado que lleguen a justificar estas subidas .

Otros productos también se han disparado sospechosamente en el último mes. Las cebollas se han encarecido un 9% de media, y en Hipercor ha subido hasta un 33,9%. Los champiñones lo han hecho en un 8,1% (un 37,9% en Al Campo) y las lechugas han subido un 7% (un 43% en Aldi). Son movimientos que no se justifican en la cadena alimentaria. Y tampoco hay explicaciones climáticas o de producción. Podemos seguir jugando a que no pasa nada, pero algo pasa.

Existe una ley de cadena alimentaria según la cual no puedes pagar menos a tu proveedor de lo que cobras. Es decir, no puedes vender a pérdidas. Esto funciona hacia abajo, pero no hay ningún límite hacia arriba. No salvaguarda al consumidor. Y esto desemboca en un último escalón en el que si una cadena de supermercados sube precios un 20% todas las demas empatan subiendo ese mismo 20%. La inspección debería echar un ojo aquí porque están pasando cosas muy extrañas con los precios de los alimentos, y luego llegan beneficios milmillonarios.