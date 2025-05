También propone que el empresario tenga la posibilidad de solicitar la eliminación de la reseña cuando pueda acreditar que no es real. A diferencia de la propuesta italiana, en España se exigirá al empresario acreditar de forma fehaciente que la reseña no es real, bien porque el consumidor no ha comprado el producto o disfrutado del servicio, bien porque su contenido no es verídico, aclaran desde Consumo.