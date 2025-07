Recibir un Bizum por error: qué implicaciones legales tiene y cómo debes proceder

Retener dinero recibido por error puede constituir delito de apropiación indebida

Con más de 28 millones de usuarios en España, Bizum se ha consolidado como el principal método de pagos instantáneos entre personas. Sin embargo, esa inmediatez facilita errores: un número mal tecleado o una pulsación equivocada pueden hacer llegar dinero a quien no debía. Aunque parezca un gesto inofensivo, lo cierto es que recibir un Bizum por error implica ciertas responsabilidades legales reales e inmediatas.

La demostración de esto se ha visto recientemente en Benavente (Zamora), donde una vecina recibió 20€. Al darse cuenta del error, quien lo envió pidió a la receptora que se los devolviera. Esta no lo hizo, y el asunto llegó a juicio. La Audiencia Provincial de Zamora lo condenó por delito leve de apropiación indebida: 20€ de devolución, más 180€ de multa y costas judiciales. El cantidad final de la ‘broma’, más de diez veces lo recibido.

Tanto es así que la Policía Nacional ha advertido que retener dinero recibido por error puede constituir delito de apropiación indebida según los artículos 253 y 254 del Código Penal. Las sanciones varían según la cantidad. Para importes inferiores a 400€, se trata de un delito leve con multa de 1 a 3 meses, pero para cantidades mayores, las penas pueden llegar a suponer penas de prisión de seis meses a tres años.

Aunque recibir ese dinero no te obliga legalmente a devolverlo, utilizarlo o no reaccionar con diligencia sí puede derivar en consecuencias penales.

¿Qué debes hacer si recibes un Bizum inesperado?

En primer lugar, mantener la calma. No lo gastes, ni muevas el dinero. Aunque no puedas cancelar la operación desde la app, actuar pronto reduce riesgos.

Lo recomendable es primero contactar con el remitente directo, si lo identificas, y devolver el importe. En el caso de que no puedas localizarlo, ponerte en contacto con tu banco para informar del error y que se encarguen de realizar las gestiones pertinentes. Además, es conveniente documentar la devolución, para lo que debes conservar capturas, mensajes o registros de esta operación.

Es importante ser conscientes de que la ley no obliga a devolverlo inmediatamente, pero hacerlo demuestra buena fe y te protege frente a posibles denuncias.

Más precauciones: evita que te estafen

Aunque lo más habitual es que se trate de un error al teclear el número, hay que saber que existen estafas específicas como el “Bizum inverso”, donde se revierte la lógica: piden que aceptes un ingreso que termina siendo un cobro fraudulento.

Además, también hay que estar alerta de falsos compradores en plataformas de segunda mano que piden Bizum y después utilizan trucos para que la víctima autorice un cargo desconocido.

Por tanto, siempre hay que verificar el alias (nombre asociado) antes de confirmar un pago en bizum. Además, nunca se debe aceptar peticiones extrañas y, si tenemos el menos atisbo de duda, la mejor opción es contactar con tu banco.

El error no es excusa, la devolución sí es necesaria

Recibir un Bizum por error no es una situación inusual, pero ignorarlo o gastarlo puede convertirse en un problema legal grave. La ley y la jurisprudencia son claras: el dinero por equivocación no puede ser usado, y el no devolverlo conlleva multa, costes judiciales y posible impresión negativa en un juicio.

Actuar con responsabilidad, contactando al remitente o informando al banco, no solo es lo ético, sino también lo más prudente. Un gesto de honestidad a tiempo es tu mejor seguro contra consecuencias innecesarias.