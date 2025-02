Los 3 tipos de infracciones de Hacienda que puedes cometer con tus bizums

Estas se producen cuando el importe no declarado no supera los 3.000 euros. En tales casos, la sanción puede alcanzar hasta 3.000 euros, con un recargo adicional del 50% de la cantidad no declarada. Por ejemplo, si un contribuyente omite declarar ingresos recibidos a través de Bizum que suman 2.500 euros, podría enfrentarse a una multa de hasta 3.000 euros más un recargo del 50% sobre los 2.500 euros no declarados.