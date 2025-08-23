Cómo reducir el consumo de aparatos en standby para ahorrar entre 20 € y 100 € al año

Este consumo fantasma puede alcanzar entre el 7% y el 11% del total

¿Qué es el consumo fantasma de la electricidad y cuánto nos podemos ahorrar en la factura de la luz evitándolo?

Compartir







En cualquier hogar de hoy en día son muchos los electrodomésticos que esperan ser utilizamos en modo standby. Televisores, routers y cargadores son una buena parte de esa electricidad invisible que se consume mes a mes, engordando la factura energética sin que nos percatemos. Este consumo fantasma puede alcanzar entre el 7% y el 11% del total doméstico en España, lo que es equivalente a entre 300 y 400 kWh al año. Esto se traduce en un gasto que puede llegar a oscilar entre 20€ y más de 100€ anuales por hogar.

Hay que saber que en mayo de 2025 se implementaron nuevas normativas comunitarias que limitan el consumo en modo espera a 0,5 W para dispositivos sin pantalla y 0,8 W si el aparato tiene display, con reducciones aún más drásticas en este consumo previstas para 2027. Aunque estos límites prometen limitar el gasto, es cierto que los aparatos que ya pueblan nuestras casas pueden seguir drenando energía hasta que sean reemplazados. Lo verdaderamente eficaz para reducir este gasto es actuar ya y cambiar hábitos.

Identificando el consumo oculto del standby

Comprender cómo funcionan estos aparatos y cuánto consumen es el primer paso. Por ejemplo un televisor LCD de unas 37 pulgadas consumiría anualmente unos 17 kWh y tendría una potencia aproximada de 2W en stand-by. Esto supondría unos 3€ anuales en modo reposo.

Un portátil conectado, aunque apagado, puede añadir otros 35 kWh al año, que en euros supone en torno a los 6 euros anuales. Similar sería el consumo del microondas, tanto en términos de potencia, como en cuanto al coste. Routers, impresoras, consolas, microondas con reloj o altavoces inteligentes también incurren en consumos disimulados importantes, especialmente si permanecen en modo red.

PUEDE INTERESARTE Cómo ahorrar en tu factura de la luz durante las vacaciones

Para detectar de forma directa y real este gasto, basta con un medidor de consumo (vatímetro). Este aparato, que cuesta entre 15 y 20€, permite medir en tiempo real los vatios consumidos y calcular el impacto económico anual.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Formas de minimizar este desperdicio energético

Hay tácticas sencillas, pero a la vez también contundentes para luchar contra este gasto invisible:

Desenchufar o cortar la corriente : Apagar la regleta entera impide que múltiples aparatos queden en standby permanente. Es la medida más eficaz y no entraña riesgos, ni siquiera para televisores modernos (aunque estos puedan dejar de recibir actualizaciones).

: Apagar la regleta entera impide que múltiples aparatos queden en standby permanente. Es la medida más eficaz y no entraña riesgos, ni siquiera para televisores modernos (aunque estos puedan dejar de recibir actualizaciones). Usar regletas inteligentes : Estas permiten programar o cortar el suministro a varios dispositivos simultáneamente, evitando olvidos y simplificando la gestión.

: Estas permiten programar o cortar el suministro a varios dispositivos simultáneamente, evitando olvidos y simplificando la gestión. Renovar tus aparatos electrónicos : Cuando reemplaces dispositivos, elige modelos con modo standby ≤0,5 W o con display ≤0,8 W. Los nuevos equipos ya cumplen estos estándares.

: Cuando reemplaces dispositivos, elige modelos con modo standby ≤0,5 W o con display ≤0,8 W. Los nuevos equipos ya cumplen estos estándares. Apagar funciones innecesarias: Si no necesitas receptores de mando remoto, modo red o actualizaciones automáticas, desactívalos y reduce así la exposición de consumir en tiempo muerto.

Con estas medidas, el ahorro puede ser notable, reduciendo entre 12% y 37% el gasto por culpa del modo standby. Y es que, aunque los consumos individuales parecen modestos, su suma alcanza un impacto significativo. Este ahorro no solo repercute en la factura: también reduce emisiones, aligerando la presión sobre recursos energéticos. A nivel global, el standby consume cerca del 1 % de las emisiones de CO₂ mundiales.