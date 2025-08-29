Los viajeros cuyo volumen sobrepase el espacio de los reposabrazos de su asiento tendrán que pagar un asiento extra por adelantado, a partir del 27 de enero

La aerolínea estadounidense Southwest comenzará a cobrar un billete más caro a los usuarios con kilos de más. La nueva normativa de la compañía de bajo coste obligará, a partir de enero, a comprar un asiento extra "para garantizar el espacio", aseguran en un comunicado.

Los pasajeros de Southwest tenía unas reglas muy populares entre sus clientes, entre ellas les permitía elegir sus propios asientos después de subir al avión y volar con sus maletas de forma gratuita, una política que finalizó en mayo.

Los viajeros cuyo peso y volumen sobrepase el espacio de los reposabrazos de su asiento tendrán que pagar un asiento extra por adelantado, a partir del 27 de enero; no será el único cambio, porque Southwest también empezará a asignar asientos, algo que podían hacer los pasajeros, elegir sus propios asientos al embarcar, según ha informado Forbes.

Si hay asientos sobrantes en el vuelo, el pasajero con sobrepeso podrá recuperar su dinero

Si un pasajero necesita un asiento extra y no lo compra con antelación, tendrá que comprarlo en el aeropuerto, según la nueva política y si el vuelo está completo, el pasajero será reubicado en un nuevo vuelo. En cambio, si hay asientos sobrantes y pagó un asiento adicional por sobrepeso, le será reembolsado, según ha informado la compañía aérea de 'low cost'.

Los viajeros talla XL pueden pagar un asiento extra por adelantado con la opción de recuperar el dinero más adelante, o pueden solicitar un asiento extra gratuito en el aeropuerto si hay disponibles en el vuelo, según la nueva política de la compañía, que aclara que el reembolso sigue siendo posible, aunque ya no está garantizado.

Southwest ha explicado que está actualizando algunas de sus políticas mientras se prepara para la asignación de asientos el próximo año y así "garantizar el espacio, estamos comunicando a los clientes que han utilizado previamente la política de asiento extra que deben comprarlo en el momento de la reserva", se lee en el comunicado.