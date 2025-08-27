El Gobierno de Tailandia está realizando una campaña para promover el turismo en el país después de un descenso de visitantes

Tailandia aceptará criptomonedas de extranjeros en un plan piloto para impulsar el turismo

El Gobierno de Tailandia está realizando una campaña para seguir promoviendo el turismo en el país después de un descenso de visitantes. Entre las medidas empleadas está que los viajeros extranjeros puedan convertir sus criptomonedas en la moneda local, pero ahora también regalarán 200.000 billetes de avión.

"Compre vuelos internacionales y nacionales gratuitos en Tailandia" reza la campaña para promover la llegada de turistas al país del sudeste asiático.

El programa de los 200.000 vuelos gratis estará disponible durante los próximos tres meses, de septiembre a noviembre.

Al reservar los vuelos internacionales los turistas extranjeros podrán reclamar un vuelo de ida y vuelta gratuito dentro del país, a través de aerolíneas o agencias de viajes.

Descenso del turismo

El conflicto por las fronteras entre Camboya y Tailandia ha sido uno de los principales motivos del descenso de visitantes en el país.

Más de 20,1 millones de turistas internacionales visitaron Tailandia desde el 1 de enero del 2025 hasta el 10 de agosto, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes.

El país del Sudeste Asiático, que esperaba recibir a unos 40 millones de visitantes extranjeros este año, ha bajado su previsión hasta los 33 millones.