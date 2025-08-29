El panorama desolador del mejillón: ¿por qué se dispara su precio?

El 90% de las crías de mejillón del delta del Ebro han muerto a causa de la última ola de calor que se alargó durante más de dos semanas

El precio del mejillón se está viendo notablemente incrementado este verano debido al calor. Las aguas del delta del Ebro, donde es famoso su cultivo, en las últimas semanas parecían más bien un mar tropical. De las bateas poco se puede aprovechar. Informa en el vídeo Marta Alcaraz.

El 90% de las crías de mejillón del delta del Ebro han muerto a causa de la última ola de calor que se alargó durante más de dos semanas. Estos días, los productores están sacando las cuerdas de cría y están comprobando que en muchos casos han muerto hasta el 100% de la producción.

Lo demuestran las conchas abiertas en las que el mejillón ha desaparecido. Así que en las próximas semanas los productores deberán comprar cría en el extranjero y alertan de que esto subirá los precios de cara a la campaña del mejillón del año que viene.

Las ostras resisten, de momento, al cambio climático

Hace 18 meses introdujeron las crías de mejillón. Ahora sería el momento de recogerlas con un tamaño aceptable listas para la venta, pero la mortalidad es total debido al calor. De los 25° de máxima en esta zona del Mediterráneo, durante la ola de calor a principios de mes se superaron los 30 de forma sostenida. La falta de circulación del agua, menos oxígeno para los mejillones y cosecha del año perdida.

"Volver a sembrarlo todo para tener la campaña del 2026 en marcha ya cuando llegue la primavera", explica Gerardo Bonet, de la Federación de Productores de Moluscos Delta del Ebro. Hasta la próxima temporada, ni un solo mejillón de roca en los mercados. En los puestos de los mercados ya están apostando por el mejillón francés.

El cambio climático aún no puede con las ostras, se cultivan en las mismas batallas del delta del Ebro que los mejillones y aguantan mejor el calor y la falta de oxígeno.