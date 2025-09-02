La plataforma musical ha aumentado el precio de la suscripción Premium Individual que, en España, ya cuesta un euro más

El objetivo es ampliar su oferta de servicios, como la nueva función de mensajería instantánea o la modalidad de suscripción 'Superfan'

Spotify, la plataforma musical por excelencia, ha actualizado ya sus nuevas tarifas del servicio premium. Como habían avisado, en septiembre iba a haber una modificación de los precios, que afecta directamente a la cuota mensual del servicio Individual Premium. En su página oficial en España, ya se puede comprobar que esta modalidad que, hasta ahora costaba 10,99 euros al mes, ha subido un euro, por lo que ya se oferta por 11,99 euros al mes. Hay que recordar que, hasta el año 2023, la misma suscripción costaba 9,99 euros, por lo que, en apenas dos años, ha registrado un importante aumento.

La razón por la que la plataforma ha decidido subir sus precios es la mejora y ampliación de sus demás servicios. "Como parte de nuestros esfuerzos por ampliar nuestra plataforma, y dadas las cambiantes condiciones del mercado, vamos a actualizar los precios de Spotify Premium para poder seguir innovando. Estos cambios nos ayudarán a seguir aportando valor a los fans", dijeron, de cara a este mes de septiembre que acaba de empezar. Así, las nuevas tarifas quedan de la siguiente forma:

Premium Individual: 11,99 euros/mes

11,99 euros/mes Premium Estudiantes: 6,49 euros/mes

6,49 euros/mes Premium Duo (2 cuentas premium): 16,99 euros/mes

(2 cuentas premium): 16,99 euros/mes Premium Familiar (hasta 6 cuentas premium): 20,99 euros/mes

Por tanto, desde este mismo martes, los usuarios del servicio Individual Premium recibirán una notificación por correo electrónico y tendrán un "periodo de gracia de un mes" antes de que se les aplique el precio nuevo, salvo que cancelen antes su suscripción. El cambio no sólo afectará a los clientes de España, sino a los de otros muchos países de Europa, Asia, Oriente Medio, África y Latinoamérica.

Las innovaciones a las que se refiere Spotify son, en concreto, dos. Primero, su pretensión de dejar de ser un mero soporte musical - el más importante del mundo, con más de 675 millones de usuarios al mes - para dar el salto a la red social con su nuevo sistema de mensajería instantánea: "Las recomendaciones siempre han sido una parte fundamental de la experiencia con Spotify. Cada mes, amigos y familiares comparten millones de veces su música, podcasts, audiolibros y otros contenidos favoritos. Por eso, a partir de esta semana, Messages comenzará a estar disponible para los usuarios Free y Premium mayores de 16 años", se lee en su página oficial desde finales del mes de agosto.

Además, la plataforma quiere lanzar también un nuevo modelo de suscripción Premium, llamada 'Super fan'. Con ello, pretenden ofrecer a los usuarios que se muestran más activos - los que más buscan, guardan y comparten las canciones - tengan privilegios como un mayor número de funcionalidades y experiencias exclusivas, como acceso anticipado a entradas para conciertos, contenido más profundo y, posiblemente, audio de mayor calidad.