Precauciones y consejos que debes tener en cuenta si decides comprar electrodomésticos de segunda mano

Comprar electrodomésticos de segunda mano se ha convertido en una opción cada vez más habitual entre aquellos consumidores que tienen como objetivo reducir gastos y minimizar su huella ambiental. Sin embargo, lo que a primera vista podría parecer una elección económica y sostenible puede esconder riesgos legales, técnicos y sanitarios si no se adoptan las precauciones adecuadas. La garantía aplicable, el estado real del aparato o la fiabilidad del vendedor son aspectos que debemos conocer antes de realizar la transacción y, si se ignoran, pueden convertir el supuesto ahorro inicial en un gasto imprevisto.

6 aspectos a tener en cuenta al comprar electrodomésticos de segunda mano

Estos son los derechos del consumidos : Según la Dirección General de Consumo del Gobierno de España, al comprar bienes de segunda mano o reacondicionados a empresas profesionales, se aplica una garantía legal de tres años, que puede pactarse por un periodo menor —pero nunca inferior a un año— y se debe incluir reparación, rebaja del precio o resolución del contrato de forma gratuita y en tiempo razonable. Además, si la compra se realiza a distancia (por ejemplo, al hacerla online) se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días sin justificar la devolución.

Evita comprar a empresas sin reputación o particulares sin garantía: Las recomendaciones más evidentes nos invitan a evitar compras en garajes, plataformas que no ofrezcan garantías o vendedores particulares. Siempre es mejor optar por tiendas que estén respaldadas por una buena reputación y que se aseguren de revisar y respaldar el funcionamiento del electrodoméstico en cuestión. Además, es importante preguntar sobre su uso previo, las condiciones de almacenamiento y cualquier incidente relacionado.

La importancia de una revisión técnica previa : Antes de adquirir cualquier aparato, hay que comprobar que este funciona. Comprueba que no presente oxidación, haga sonidos anómalos, tenga grietas o le falten alguna de sus partes esenciales (botones, manual, cables). En los casos con mayor desembolso incluso puede ser conveniente una inspección profesional del artículo.

Riesgos en electrodomésticos pequeños o con piezas delicadas: Ciertos aparatos como productos para bebés, cafeteras, pequeños electrodomésticos (especialmente si están relacionados con la salud) o aspiradoras usadas pueden ser especialmente arriesgados, ya que cuentan con piezas pequeñas difíciles de limpiar, hay riesgo de que su batería desgastada o el sellado interior esté deteriorado, haciendo que su eficiendo o seguridad quede en entredicho. En algunos casos, reparar estos equipos puede resultar más costoso que comprar uno nuevo.

Transparencia en la información y veracidad del vendedor : Hay que tener cuidado de no caer en posibles prácticas comerciales engañosas, ya que aproximadamente el 40 % de los comercios no informa correctamente sobre el derecho de desistimiento, y un 45 % no comunica de forma clara la garantía legal. Además, un 25 % de las afirmaciones medioambientales pudieran considerarse engañosas o greenwashing.

Consumo sostenible: Según el Observatorio Cetelem, el 63 % de los españoles está dispuesto a comprar productos de segunda mano como parte de un consumo más responsable. Esto representa una motivación ecológica clara, aunque requiere certidumbre jurídica y técnica.

Guía práctica previa a la compra

Pregunta por la garantía: confirma si el vendedor ofrece garantía legal y en qué términos. Solicita una comprobación técnica: exige conectar el electrodoméstico, ver usuarios anteriores, verificar la ausencia de defectos visibles. Consulta reseñas y reputación: revisa opiniones online sobre la tienda o plataforma. Evita realizar compras impulsivas: compara el gasto total (precio + transporte + posible reparación) con un modelo nuevo. Limita el riesgo en pequeños electrodomésticos: los más complejos o con piezas pequeñas pueden no compensar por su posible reparación costosa.

Comprar electrodomésticos de segunda mano puede servirte para ahorrar dinero y, de paso, alinearte con valores más sostenibles. Sin embargo, solo lo lograrás si tomas la decisión de compra basándote en información clara, y conoces tus derechos.

La mejor opción siempre será que la compra se realice en aquellos establecimientos que de forma demostrable respeten las garantías legales y el derecho de desistimiento de los consumidores, además de ofrecer también una mayor seguridad y protección de cara a posibles reclamaciones futuras. En cualquier caso, es importante no olvidarse de realizar siempre una revisión técnica in situ a fondo, e incluso contar con un profesional cualificado para que nos ayude con ello. Evita adquirir productos con alto riesgo sanitario o problemas de funcionamiento, y prioriza tiendas o plataformas con una reputación verificable. Si tomas todas estas precauciones, puedes estar seguro de que sacarás el máximo provecho a la posibilidad de comprar electrodomésticos de segunda mano, sin quedar expuesto a posibles sorpresas desagradables.