Cómo usar el mercado de segunda mano para ahorrar de verdad

MadridComprar de segunda mano ya no es una opción marginal ni una alternativa para quienes no llegan a fin de mes. Es, cada vez más, una estrategia inteligente para ahorrar, reducir el impacto medioambiental del consumo y alargar la vida útil de los productos. Y no hablamos solo de muebles o ropa vintage. Hoy, el mercado de segunda mano se ha convertido en todo un pilar del consumo consciente en sectores tan diversos como la tecnología, los libros, la decoración, los electrodomésticos e incluso la gastronomía doméstica (desde batidoras hasta cafeteras espresso de 800 €).

La realidad económica también empuja. Con la inflación tensionando los presupuestos familiares, el euríbor encareciendo hipotecas y el precio de los productos nuevos disparado, buscar alternativas más asequibles no es solo una tendencia: es, para muchos, una necesidad.

Ahorro económico y reducción del impacto ambiental

Los datos avalan esta transición. Según el portal de anuncios clasificados Adevinta, el ahorro medio por artículo comprado de segunda mano es de 205 euros. Pero no es solo el bolsillo lo que sale beneficiado: también el planeta. Un estudio promovido por Milanuncios, en colaboración con el Instituto de Investigación Medioambiental de Suecia (IVL) y la consultora Ethos Internacional, concluyó que el mercado de segunda mano evitó en 2020 una emisión de CO₂ equiparable a lo que contamina Madrid en un año completo de tráfico rodado .

El auge del comercio circular no ha pasado desapercibido para las grandes marcas. Incluso Ikea, símbolo del consumo rápido en mobiliario, ha lanzado su propia plataforma para comprar y vender muebles de segunda mano con su sello. El objetivo: prolongar la vida útil de sus productos y reducir el desperdicio de recursos.

Plataformas líderes en la venta de segunda mano

La compra y venta de artículos usados ha evolucionado del mercadillo de barrio a los marketplaces digitales. Hoy, cualquier usuario puede acceder a un catálogo casi ilimitado de productos a través de aplicaciones intuitivas y geolocalizadas. Las más populares en España son:

Wallapop : pionera del mercado de segunda mano digital. Su sistema de geolocalización permite ver productos cerca de casa, ideal para evitar gastos de envío y comprobar el estado del producto in situ.

: pionera del mercado de segunda mano digital. Su sistema de geolocalización permite ver productos cerca de casa, ideal para evitar gastos de envío y comprobar el estado del producto in situ. Milanuncios : su amplitud de categorías la convierte en una plataforma especialmente útil para coches, muebles o electrónica de mayor valor.

: su amplitud de categorías la convierte en una plataforma especialmente útil para coches, muebles o electrónica de mayor valor. Facebook Marketplace : integrada en la red social, es una opción rápida para búsquedas locales, aunque requiere más precaución ante posibles fraudes.

: integrada en la red social, es una opción rápida para búsquedas locales, aunque requiere más precaución ante posibles fraudes. Vinted : especializada en moda. Permite vender y comprar ropa de forma sencilla, incluso con opciones de envío y devolución.

: especializada en moda. Permite vender y comprar ropa de forma sencilla, incluso con opciones de envío y devolución. Rebuy y Back Market: orientadas a tecnología reacondicionada, con garantía y soporte técnico.

Qué productos merece la pena comprar de segunda mano

No todo es igual de recomendable en el mercado de segunda mano. Hay productos que, por seguridad o desgaste, es mejor evitar, como cascos de moto, colchones o asientos infantiles. Pero hay categorías donde el ahorro puede ser notable y no estar reñido con la calidad del producto:

Tecnología : móviles, portátiles, tablets o consolas reacondicionadas con garantía pueden costar hasta un 50% menos.

: móviles, portátiles, tablets o consolas reacondicionadas con garantía pueden costar hasta un 50% menos. Electrodomésticos pequeños : desde batidoras hasta freidoras de aire, muchos apenas tienen uso y se venden por mudanzas o regalos duplicados.

: desde batidoras hasta freidoras de aire, muchos apenas tienen uso y se venden por mudanzas o regalos duplicados. Mobiliario de hogar : estanterías, sillas o mesas de diseño se pueden encontrar en perfecto estado a una fracción de su precio original.

: estanterías, sillas o mesas de diseño se pueden encontrar en perfecto estado a una fracción de su precio original. Moda : tanto ropa de alta gama como fast fashion. Vinted o Vestiaire Collective lideran este mercado.

: tanto ropa de alta gama como fast fashion. Vinted o Vestiaire Collective lideran este mercado. Libros y material educativo : especialmente útil en familias con hijos. Hay portales específicos de libros de texto como Relibrea o Bolsabooks.

: especialmente útil en familias con hijos. Hay portales específicos de libros de texto como Relibrea o Bolsabooks. Artículos infantiles: tronas, carritos, cunas. Son productos caros y con vida útil muy limitada.

Cómo comprar de segunda mano con cabeza

Aunque las oportunidades son muchas, conviene seguir ciertas pautas para evitar decepciones o estafas:

Comparar precios: No todo lo usado es barato. Asegúrate de que la diferencia con el producto nuevo justifica la compra.

No todo lo usado es barato. Asegúrate de que la diferencia con el producto nuevo justifica la compra. Leer opiniones de otros usuarios : Algo que resulta especialmente útil en vendedores habituales.

: Algo que resulta especialmente útil en vendedores habituales. Verificar el estado del producto: Solicita fotos claras, vídeos si es posible, y comprueba detalles como el número de serie en productos electrónicos.

Solicita fotos claras, vídeos si es posible, y comprueba detalles como el número de serie en productos electrónicos. Negociar con educación : Muchos vendedores están abiertos a rebajas si no han logrado vender tras varios días.

: Muchos vendedores están abiertos a rebajas si no han logrado vender tras varios días. Realizar la transacción en sitios seguros: Siempre que puedas, haz las entregas en espacios públicos y de día.

Siempre que puedas, haz las entregas en espacios públicos y de día. Usar sistemas con protección al comprador: Wallapop y Vinted ofrecen envíos con seguimiento y opción de devolución si el producto no se ajusta a lo anunciado.

Usar el mercado de segunda mano para ahorrar de verdad requiere planificación, criterio y una pizca de paciencia. Pero el resultado, tanto a nivel económico, ambiental, como también emocional, suele compensar el esfuerzo. Porque encontrar esa silla de mediados de siglo que buscabas por 40€, esa chaqueta de plumas por la mitad de precio o ese libro descatalogado que no aparece en ninguna tienda tiene algo de hallazgo arqueológico. Y sobre todo, tiene mucho de consumo con sentido.