La compañía Delta Airlines pretende personalizar el coste de los asientos en función de los datos personales

Cuando la tecnología entra por la puerta, el aburrimiento sale por la ventana: el 75 % de los docentes usa la IA en sus clases

Compartir







Todos los que han comprado billetes de avión por internet saben que los precios varían en cuestión de segundos, según determinados parámetros. Pero la compañía estadounidense Delta Airlines quiere ir más allá utilizando la inteligencia artificial para fijar sus tarifas. Pretende personalizar el coste de los asientos en función de los datos personales que tiene de cada pasajero. Informa en el vídeo Marta Lilao y Victoria Talero.

Por ejemplo, en función de la necesidad. A más urgencia, más caro saldría el billete de avión. Es lo que pretendía hacer esa aerolínea.

"Por ejemplo, que se acabe de morir un familiar y tienes que ir al funeral, notan que estás en un estado necesidad y te pueden subir el precio", explica Borja Adsuara, profesor de derecho digital de la Universidad de Villanueva.

"La ilegalidad está en que utiliza unos datos personales que tu no has autorizado que utilicen"

Para conocer la premura de un pasajero, esta compañía planteaba usar la IA. Con ella se recopilaban todos nuestros datos posibles, para después crear precios personalizados según el cliente. "La IA no es el problema. La ilegalidad está en que utiliza unos datos personales que tu no has autorizado que utilicen", añade Adsuara.

La idea causó tanto revuelo que la aerolínea no la ha aplicado y abre un enorme debate. "Es absolutamente reprochable, la normativa de protección de los derechos del consumidor prohibiría este tipo de prácticas discriminatorias y también la normativa en materias de protección de datos.

Un mecanismo que no es nuevo. Ya existen compañías que tienen en cuenta datos personales para fijar distintos precios. "Uber o Cabify, si detectan que tienes batería del móvil a punto de apagarse te cobran m�ás porque sabes que tienes que coger rápidamente un coche", concluye Adsuara.